کلاسهای تابستانی در خیرآباد؛ جبران وعده های بی عمل فرهنگی و اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام این کلاس های آموزشی ویژه اوقات فراغت مردم خیرآباد از 16 خردادماه تا 15 تیرماه انجام شد که تعداد 300 نفر ثبت نام کردند و شروع کلاس ها نیز از 16 تیرماه بوده که تا 16 شهریورماه ادامه خواهد داشت.

افراد تحت پوشش ارگان های حمایتی از قبیل کمیته امداد، بهزیستی و ... نیز مشمول تخفیف شهریه به صورت نیم بها شدند.

کلاسهای تابستانی در خیرآباد شامل امداد و کمکهای اولیه، تزریقات، زبان انگلیسی، کامپیوتر، مهد قرآن و نقاشی کودکان، خیاطی، سفره آرایی، قرآن، احکام، پاسخ به شبهات دینی، آموزش خانواده، ژیمناستیک، ایروبیک، کونگ فو، مسابقات علمی، فرهنگی برای همه شرایط سنی هستند.

مکان این کلاسها در شهرک مدرس، دبیرستان حضرت آسیه(س) و خیرآباد، دبیرستان حضرت فاطمه زهرا(س) تعیین شده و اردوهای درون استانی نیز از جمله برنامه های جنبی این کلاسهاست.

جبران کمبودها و محرومیت های فرهنگی منطقه

مسئول روابط عمومی و فرهنگی ستاد نمازجمعه خیرآباد در خصوص تشکیل کلاسهای تابستانی غنی سازی اوقات فراغت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تشکیل این کلاسها با توجه به محرومیتهای فرهنگی و اجتماعی منطقه خیرآباد و شهرک مدرس و برای جبران کمبودها، برای اقشار مختلف مردم در نظر گرفته شده است.

احمد عربگری با اشاره به اینکه یکى از مسائل مهم در تعلیم و تربیت نوجوانان و جوانان جامعه، به ویژه قشر دانش‌آموز، توجه لازم به اوقات فراغت آنان است، افزود: اگر فعالیت متناسب با هنجارهاى اجتماعى براى آنها در نظر گرفته نشود، ناهنجارى‌هاى اجتماعى بسیارى در پی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: پر کردن اوقات فراغت مورد توجه بزرگان دینی و کارشناسان علوم تربیتى و اجتماعى قرار گرفته که مى ‌توان از آن برای کسب ارزش هاى اجتماعى استفاده بهینه کرد و در غیر این صورت، مى ‌تواند ضایعات جبران ‌ناپذیرى را به قشر نوجوان و جوان وارد کند.

ادای دین به مردم محروم خیرآباد و شهرک مدرس

مدیر برگزاری این کلاسهای تابستانی غنی سازی اوقات فراغت افزود: ادای دین به مردم محروم از امکانات فرهنگی و تفریحی خیرآباد و شهرک مدرس و لزوم غنی سازی اوقات فراغت نونهالان، نوجوانان و جوانان از انگیزه های برپایی این کلاسهاست.

وی ادامه داد: نحوه گذراندن اوقات فراغت، چه از جنبه‌هاى مثبت و سازنده و چه از جنبه‌ هاى مخرب و فساد انگیز، در حدى است که سایر جنبه‌ هاى زندگى هر فرد را به طور چشمگیرى تحت‌الشعاع قرار مى ‌دهد.

عربگری اضافه کرد: فعالیتهاى مربوط به اوقات فراغت بسته به سازنده یا نامطلوب بودن آن، در رشد و شکوفایى یا در تخریب و انحطاط شخصیت نوجوانان و جوانان مؤثر است.

مسئول روابط عمومی و فرهنگی ستاد نمازجمعه خیرآباد تأکید کرد: امید است این کلاسهای آموزشی بتواند اقشار مختلف جامعه را به سمت و سوی آرمان ها و ارزش های متعالی اسلامی و انسانی سوق دهد.

استقلال منطقه خیرآباد؛ وعده رئیس جمهور که عملی نشد

خیرآباد از توابع بخش مرکزی ورامین است که به صورت رسمی نه شهر است و نه بخش، حال آنکه منطقه وسیعی از بخش مرکزی را در دو نقطه خیرآباد و شهرک مدرس با 70 هزار نفر در بر می گیرد و حدود 500 کارگاه و کارخانه صنعتی در این منطقه وجود دارد که البته نیمی از این صنایع، به دلیل عدم توجه و حمایت مسئولان تعطیل یا نیمه تعطیل هستند.

موضوع استقلال منطقه خیرآباد از شهرستان ورامین با وجود گذشت چندین سال از دستوری که توسط دکتر محمود احمدی نژاد صادر شد، در آستانه چهارمین دور از سفرهای استانی محقق نشد تا مطالبه اصلی مردم این منطقه به حساب آید.

موضوع استقلال منطقه خیرآباد از شهرستان ورامین در دور دوم سفرهای استانی هیئت دولت به شهرستان ورامین توسط مسئولان و بنابر خواسته اکید مردم به رئیس جمهور ارائه شد که با دستور صریح وی به وزیر کشور مبنی بر رسیدگی آنی و خارج از نوبت این موضوع همراه شد.

قدم اول برای استقلال خیرآباد توسط مردم برداشته شد

قدم اول برای استقلال خیرآباد توسط مردم برداشته شد و مردم متدین خیرآباد و شهرک مدرس در نخستین گام برای ارتقای سطح منطقه خود، اقدام به برپایی نمازجمعه به عنوان پایگاه و جایگاه ولایت در این منطقه کردند و هر هفته با حضور چند هزار نفره در مصلای نیمه کاره نماز جمعه که با کمک خیرین احداث شده، این نماز سیاسی عبادی را اقامه می کنند.

این در حالی است که هر جمعه نماز عبادی سیاسی در مصلای نماز جمعه خیرآباد توسط مردم ولایی و شهیدپرور این منطقه برپا می شود اما این مصلا پاسخگوی جمعیت حاضر در این منطقه نیست.

نمازگزارانی نیز از مناطق و روستاهای اطراف برای برپایی نماز جمعه به این مصلا مراجعه می کنند که باید اقدامی اساسی برای افزایش مکان این مصلا توسط مسئولان در نظر گرفته شود.

رئیس جمهور بازهم وعده تسریع در بخش شدن خیرآباد را داد

تنها سه روز پس از سفر 30 آذر 1390 رئیس جمهور به شهرستان ورامین، امام جمعه خیرآباد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر اظهار داشت: رئیس جمهور در سفر به شهرستان ورامین در پی درخواست مردم و امام جمعه وعده تسریع در بخش شدن خیرآباد را داد.

حجت الاسلام جعفر محسن زاده افزود: در ملاقاتی که با رئیس جمهور داشتم نسبت به بخش شدن خیر آباد به صورت کتبی و شفاهی صحبت هایی انجام شد که با استقبال وی مواجه شده و وعده تسریع در بخش شدن این منطقه را داد.

این وعده مجدد احمدی نژاد در سفر دور چهارم به شهرستان ورامین کماکان در محاق فراموشی قرار دارد و شاید در پشت پرده هایی که مردم بی خبرند، کارها به صورت پنهانی پیش می رود که چنین امری بعید به نظر می رسد، زیرا حتی مسئولان خیرآباد از این اقدام مطلع نیستند.

صنعتی شدن منطقه خیرآباد جدی گرفته نشده است

حدود 13 سال پیش که شهرستان پاکدشت از شهرستان ورامین جدا شد، بسیاری از صنایع و معادن در شهرستان جدا شده، قرار گرفت و در عمل، ورامینی ها از نعمت وجود کارخانه ها و کارگاه های معتبر صنعتی و تولیدی کم بهره شدند.

این روزها که رونق صنایع در شهرستان ورامین و آن هم در منطقه پرجمعیتی چون خیرآباد دیده می شود، صنعتی شدن این منطقه باید جدی گرفته شود؛ وجود بزرگ ترین کارخانه شیر و لبنیات کشور در خیرآباد، یکی از پتانسیل های تولیدی و صنعتی این منطقه است.

ناشناخته ماندن بسیاری از صنایع فعال در خیرآباد، لطمات جبران ناپذیری بر پیکر اقتصاد شهرستان ورامین خواهد زد و رکود اقتصادی را برای این شهرستان که دچار عقب ماندگی های زیادی است، به ارمغان خواهد آورد.

به این ترتیب، مسئولان ارشد شهرستان ورامین باید اجرایی شدن مصوبه منطقه صنعتی خیرآباد را به طور جدی دنبال کنند زیرا این امر در وهله اول باعث تحول بزرگی در زمینه اشتغال در شهرستان می شود و دومین حسن ایجاد این منطقه صنعتی، رونق بازار تجارت و اقتصاد در شهرستان ورامین است که موجب افزایش توان اقتصادی مردم شهرستان می شود.

به هر حال، بزرگ ترین لازمه تحقق ایجاد منطقه صنعتی خیرآباد، همدلی و هماهنگی همه مسئولان شهرستان ورامین است و این امر، کمک شایانی به جبران عقب ماندگی های همیشگی شهرستان پرجمعیت ورامین خواهد کرد.

مصوبه ناحیه مجاز صنعتی خیرآباد با استقرار 300 کارخانه عملی نشد

استاندار تهران در 18 آذر 1390 یعنی فقط 19 روز بعد از سفر احمدی نژاد به شهرستان ورامین، در جمع نمازگزاران نمازجمعه منطقه خیرآباد گفت: ناحیه مجاز صنعتی منطقه خیرآباد ورامین با استقرار 300 کارخانه به تصویب هیئت دولت رسید.

مرتضی تمدن با اشاره به مشکلات موجود در منطقه خیرآباد افزود: موارد زیادی در سفرهای مختلف به بنده گفته شده است که امروز تا جای ممکن این مشکلات بررسی خواهد شد؛ هیچ یک از این مشکلات را نادیده نخواهیم گرفت و تمام این مشکلات بررسی شده و اولویت بندی می شود تا بتوانیم تک تک این مشکلات را به مرور زمان حل کنیم.

وی تأکید کرد: استانداری تهران از تلاش ها برای عمران و آبادانی این منطقه حمایت خواهد کرد تا بتوان فضاها و امکانات این شهر را به سمت میزان مطلوب سوق داد که این امر، نیاز به گام های بلند مردم و مسئولان منطقه دارد.

حال که بیش از هفت ماه از مصوبه ناحیه مجاز صنعتی خیرآباد با استقرار 300 کارخانه به تصویب هیئت دولت رسیده، خبری از اجرای مصوبه نیست و صنعتگران منطقه همچنان سرگردان و نگران آینده صنعت خود هستند و می گویند: ناحیه مجاز صنعتی پیشکش، صنایع ورشکسته منطقه خیرآباد را دریابید!

خیرآباد و شهرک مدرس؛ 70 هزار جمعیت با سرانه فرهنگی و تفریحی پایین

علیرغم فعالیت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین در منطقه خیرآباد، کمبود فضاهای فرهنگی این نقطه از بخش مرکزی شهرستان، چشمگیر است؛ خیرآباد و شهرک مدرس، دارای 70 هزار جمعیت با سرانه فرهنگی و تفریحی پایین است.

عدم وجود کتابخانه و فرهنگسرا در این منطقه باعث شده تا مردم، دچار معضلات زیاد فرهنگی باشند و از کمبودها گلایه کنند.

کمترین فضای فرهنگی در منطقه خیرآباد، نشانه کم توجهی مسئولان به این نقطه و بها ندادن به حدود 70 هزار جمعیت ساکن خیرآباد و شهرک مدرس است.

ابراز تعجب استاندار تهران از عدم وجود کتابخانه عمومی در خیرآباد

مرتضی تمدن در 18 اردیبهشت 1389 با ابراز تعجب از عدم وجود کتابخانه در خیرآباد ورامین گفت: متأسفانه این منطقه 70 هزار نفری کتابخانه عمومی ندارد و نداشتن کتابخانه در چنین منطقه محرومی، تعجب برانگیز است.

استاندار تهران که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، افزود: در مراسم افتتاح خانه فرهنگ خیرآباد، امام جمعه این منطقه از نداشتن کتابخانه و قرائتخانه گلایه کرد که به حق است.

وی تأکید کرد: کتابخانه عمومی در خیرآباد حتی از پارک و ایجاد فضای سبز واجب تر و حیاتی تر است.

وی یادآور شد: منطقه خیرآباد، منطقه محرومی است که با توجه به پیگیری های امام جمعه این منطقه و مسئولان ورامین، اقدامات خوبی در آینده نزدیک انجام خواهد شد تا بخشی از محرومیت ها رنگ ببازد.

از تاریخ این گفتگو حدود 26 ماه می گذرد و هنوز خیرآباد همان یک خانه فرهنگ را دارد و بس؛ وعده های غیر عملی برای مردم محروم خیرآباد کم نیست!

فرهنگسرای متروکه شهرک مدرس؛ از وعده افتتاح با حضور وزیر در 15 خرداد تا ادامه بازسازی!

فرهنگسرای متروکه شهرک مدرس که دو سال پیش ساخته شده و بدون استفاده مانده بود، قرار بود طبق وعده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در روز 15 خرداد با حضور وزیر ارشاد بازگشایی شود.

دو سال پیش فرهنگسرایی در این شهرک که از نقاط محروم شهرستان است، ساخته شد؛ هر چند درباره طراحی و مهندسی آن بحث وجود دارد ولی آن زمان، دولت قریب به دو میلیارد و 200 میلیون ریال سرمایه گذاری کرده بود که به دلیل سوء مدیریت مسئولان وقت، متروکه ماند.

نکته مهم و قابل تأمل اینجاست که در طول این دو سال، نزدیک به 70 میلیون تومان خسارت به ساختمان فرهنگسرا وارد شده، تمام درب و پنجره ها شکسته و تخریب شده و محل حضور افراد ناباب شده بود که این مسئله، معضلی در شهرستان محسوب می شد.

از زمان حضور جعفر کاظمی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین که اواخر بهمن ماه به این سمت منصوب شد، پیگیری های وی برای احیا و بازگشایی این فرهنگسرا با همفکری و تعامل حجت الاسلام جعفر محسن زاده، امام جمعه منطقه خیرآباد و شهرک مدرس آغاز شد.

سید احسان قاضی زاده هاشمی، مدیرکل ارشاد استان تهران نیز با استقبال از این پیگیری ها، با آنکه در بودجه عمرانی اداره کل ارشاد استان ردیف بودجه ای پیش بینی نشده بود، موافقت کرد تا بین 60 تا 70 میلیون تومان هزینه شده و این فرهنگسرا بازگشایی شود.

فرهنگسرا کماکان در حال بازسازی و تکمیل است!

15 خرداد 91 موعدی بود که وزیر فرهنگ و ارشاد در ورامین حاضر شد تا فرهنگسرای شهرک مدرس با امکانات جدید، سرایداری و ... به بهره برداری مجدد برسد، اما تا امروز که بیش از یک ماه از موعد افتتاح وعده داده شده می گذرد، هنوز خبری از عملی شدن وعده ها نیست!

معاون اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین در گفتگوی کوتاهی با خبرنگار مهر، در همین خصوص گفت: فرهنگسرای "مرحوم ژولیده نیشابوری" کماکان در حال بازسازی و تکمیل است؛ اگرچه روز 15 خرداد مدیرکل ارشاد استان برای بازدید این فرهنگسرا آمد!

بهروز مشتاق ادامه داد: با موافقت و دستور مدیرکل ارشاد استان تهران، یکسری افزایش بنا و تجهیز بیشتر برای این فرهنگسرا در نظر گرفته شده که در حال اجرا بوده و با بودجه ای مازاد بر وعده اولیه مدیرکل در جریان بازسازی است.

وی بیان داشت: این فرهنگسرا هنوز افتتاح نشده و در آینده ای نزدیک به بهره برداری مجدد خواهد رسید!

نکته ای که معاون اداره ارشاد به آن اشاره نکرد، این بود که چرا این اداره که متولی اصلی مطبوعات و رسانه هاست، برای همراهی مدیرکل ارشاد استان تهران، حتی از یک خبرنگار نیز دعوت نکرده بود تا شائبه صحت و سقم گفته های ارشادی ها را تأیید یا تکذیب کند؟

سکوت سنگین برخی از مسئولان در مقابل سکوت نجیبانه 70 هزار ساکن منطقه ای محروم

نکته مهمی که مطرح است، سکوت سنگین برخی از مسئولان ارشد شهرستان ورامین در مقابل سکوت نجیبانه 70 هزار ساکن منطقه محروم خیرآباد و شهرک مدرس است.

به راستی اگر مردم صبور این منطقه سکوت اختیار کرده اند، دلیل بر رضایت آنهاست؟ سکوت تلخ مسئولان در قبال سکوت طعنه آمیز مردم خیرآباد و شهرک مدرس، نزد خداوند عادل چگونه دیده می شود؟ وعده های زیاد، چه زمانی با روی خوش به مردم می گویند که وعده ها عملی شد؟ و... چه زیباست آن ضرب المثل مشهور که "هزار وعده خوبان یکی وفا نکند"...

عدم تحقق وعده های ارتقای خیرآباد از منطقه شهری به بخش، تأسیس ناحیه صنعتی مجاز خیرآباد، تکمیل فرهنگسرای "ژولیده نیشابوری" تا 15 خرداد، احداث کتابخانه در این منطقه، افزایش سرانه های فضای سبز و تفریحی توسط شهرداری، افزایش سرانه های تفریحی و ورزشی، وعده...، وعده... و بازهم وعده!

خبر کوتاه است: "دفتر امام جمعه خیرآباد با همکاری آموزش و پرورش ورامین کلاسهای تابستانی غنی سازی اوقات فراغت را در خیرآباد آغاز کرد" و....

گزارش از علیرضا مهدی زاده