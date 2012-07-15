انتقاد شدید از بی تفاوتی برخی مسئولان در زمینه امر به معروف/ دل رهبر را خون کردید

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی شامگاه جمعه در کلاس درس اخلاق که هر هفته در بیت وی برگزار می شود، افزود: پیامبر اکرم(ص) می فرمایند "اگر روزی بر امتم برسد که امر به معروف ونهی از منکر را به یکدیگر واگذار کنند، در آن روز باید اعلام جنگ با خدا کنند".

متأسفانه این دو فریضه بسیار مظلوم هستند

امام جمعه ورامین تصریح کرد: اگر این دو فریضه به درستی انجام شود بقیه فرایض نیز انجام خواهد شد، متأسفانه در این عصر این دو فریضه بسیار مظلوم هستند.

وی ادامه داد: اگر این دو فریضه در مجامع اسلامی درست و به خوبی انجام شود مصالح، جایگزین مفاسد می شود، لسان امر به معروف در جامعه قطعا مفاسد را کاهش خواهد داد، نباید بی تفاوت بود، اگرچه مفاسد تمام نمی شود لکن در این صورت به طور چشمگیری کاسته می شود.

فرهنگ بی تفاوتی نوعی سم برای جامعه است

وی یادآور شد: برخی بی تفاوت از کنار فحشا و منکرات عبور می کنند، نباید این گونه بود؛ فرهنگ بی تفاوتی نوعی سم برای جامعه است، در منزل، در جامعه، در محل کار، همه جا باید آمر به معروف و ناهی از منکر بود.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین افزود: متأسفانه امروز گزارشهای خوبی از اوضاع حجاب در ادارات و نیز اصناف به ما نمی رسد، اداره اسلامی کارمند مقید و اسلامی می خواهد، برخی خانمهای اداری و یا فروشنده های اصناف به هیچوجه در رعایت حجاب خود تلاشی نمی کنند.

وی اضافه کرد: همه مردم نیز ساکت هستند، چه مردم عادی و چه مسئولان، همه سکوت کردند، گویا اتفاقی نیفتاده و بی غیرتی عادی شده و اینها درد است.

این دو فریضه بسیار مهم برای افراد آشنا به آن واجب است

آیت الله محمودی عنوان کرد: این دو فریضه بسیار مهم برای افراد آشنا به آن واجب است، البته واجب کفایی بوده و مسلمانان همه مسئولند، هرکس در هر کسوتی مسئول است و سکوت جایز نیست.

وی ادامه داد: نمی گوییم درگیر شوید لکن بی تفاوت از کنار منکرات نگذرید، تذکر دهید، تذکر لسانی؛ با زبان توأم با مهر و محبت بگویید و خشمگین نشوید.

نباید با معصیت، یک معصیت دیگر را نهی کرد

با سابقه ترین امام جمعه کشور افزود: نباید با معصیت یک معصیت دیگر را نهی کرد لکن سکوت هم نکنید، از معصیت خداوند یکدیگر را نهی کنید، معصیت ظلم به احکام الهی است اما با آرامش باید نهی از منکر کرد.

وی تصریح کرد: اگر لازم باشد مسئولیت برخورد با قضات است، نیروهای نظامی و انتظامی نیز مسئول هستند اما متأسفانه همه بی تفاوت از کنار این مسائل عبور می کنیم.

انتقاد از افزایش فساد در جامعه

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین سپس با انتقاد از افزایش فساد در جامعه، افزود: در عروسیها، در شادیها، در خیابانها، ادارات، اصناف، همه جا مظاهر گناه دیده می شود؛ گویا عمل خلاف امر خداوند، عادی شده است.

وی اظهار داشت: در مراسم عزاداریها نیز به نوعی گناه می کنند، اسراف می کنند، دسته گلهای بزرگ می آورند، خرجها می کنند؛ اینها صحیح نیست، این پولها را به فقرا کمک کنید، قطعا روح آن مرحوم شادمان خواهد شد، این کارها اسلامی نیست، اسلام از اسراف نهی می کند.

عاقبت منکرات وحشتناک است

آیت الله محمودی ادامه داد: می خواهند عروس ببرند تمام شهر را خبر می کنند، حجب و حیا رخت بر بسته است، خیابان را می بندند، پایکوبی می کنند، قرآن را جلوتر به خانه عروس می برند، روی طاقچه قرار می دهند و بعد آهنگ و آواز و آن اختلاط هایی که شنیده اید را راه می اندازند، این بی احترامی به آن قرآن است، اینها منکر است، عاقبت منکرات وحشتناک است.

وی دلیل بسیاری از گرفتاریها را بی تفاوتی نسبت به منکرات دانسته و تأکید کرد: در ابتلای قومهای دیگر به عذاب تأمل کنید، دلیل تمامی عقوبتهای آسمانی و زمینی ابتلا به گناه است، قحطی و مشکلات اقتصادی ریشه در ارتکاب به گناه دارد، علت برخی سختیها را در خودمان جستجو کنیم.

امام جمعه ورامین افزود: همه مقصریم، مشکلات ما از ترک امر به معروف و نهی از منکر است، فریفته دنیا شدیم و منکرات را نمی بینیم، اگر هم ببینیم خود را به ندیدن می زنیم.

دل رهبر را خون کردید

وی ضمن انتقاد شدید از مسئولان کشور در مورد بی تفاوتی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: دل رهبر را خون کردید، کم دشمنی های خارجی داریم شما هم از داخل ایشان را رنج می دهید.

آیت الله محمودی ادامه داد: مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر را به گردن همدیگر نیندازید، پروردگار دلیل هلاکت بسیاری از اقوام را سستی و بی تفاوتی در برابر گناهان بیان می دارند.

رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ورامین عنوان کرد: خداوند در برابر گناهان و معاصی خشمگین می شوند، غضب خداوند را نباید برانگیخت.