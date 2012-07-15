قاچاق سوخت و اتباع بیگانه عامل تصادفات جاده ‌ای جنوب سیستان ‌و بلوچستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب کرد در کارگروه ایمنی جاده ‌ای جنوب سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در بحث ایمنی جاده ها با توجه به تفاوت راه‌ های جنوب استان با سایر نقاط، در رتبه‌ های برتر کشور قرار داریم که تحقق این امر جز با تلاش شبانه ‌روزی میسر نبوده است.

وی گفت: اقدامات خوبی در زمینه ایمنی جاده ‌ها در دستور کار قرار گرفته که به صورت مستمر در حال انجام است اما با توجه به گستردگی منطقه، امکانات و اقدامات جوابگوی نیازها نیست.

وی با بیان اینکه در بازدیدهای ماهیانه کارشناسان ایمنی راه ‌های وزارت راه و شهرسازی، بهترین ایمن ‌سازی در کل کشور به این حوزه اختصاص دارد، افزود: روز به روز به دنبال پیشرفت، توسعه، آسایش، رفاه مردم و جلوگیری از تصادفات جاده ‌ای هستیم.

هیچ محدودتی در توزیع فرآوده با منطقه ای نمودن آن ایجاد نشده است

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان عرضه منطقه ای بنزین را در راستای سیاست های کنترلی و جلوگیری از قاچاق آن عنوان کرد و بیان داشت: با اجرای طرح عرضه منطقه ای این فرآورده هیچ محدودیتی در عرضه سهمیه اختصاص یافته بنزین در دو شهرستان سراوان و خاش ایجاد نشده است.

مرتضی عابدینی گفت: به دنبال طرح عرضه منطقه ای بنزین در برخی مناطق استان و اختلاف قیمت بالایی که این فرآورده ها در داخل و خارج مرزها دارد بدین ترتیب از قاچاق و توزیع خارج از شبکه واقعی جلوگیری می شود.

وی با اشاره به اینکه عرضه منطقه ای بنزین نقش بسزایی را در جلوگیری از رشد کاذب مصرف فرآورده و بهینه سازی مصرف سوخت دارد، افزود: اجرای این طرح تنها به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت بوده و اجرای آن هیچ محدودیتی برای رانندگانی که در داخل فعالیت دارند ایجاد نخواهد کرد و آنان می توانند مطابق سهمیه ابلاغی سراسری سوخت خود را دریافت کنند.

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان اظهار داشت: با اجرای این طرح از مصرف بی رویه بنزین و خارج از چرخه توزیع در حوزه های واقعی در دو شهرستان خاش و سراوان جلوگیری می شود.

وی گفت: در این دو شهرستان با تدابیر اندیشیده شده به منظور توزیع و تامین فرآورده مورد نیاز مصرف کننده واقعی، تنها در زمینه توزیع فرآورده محدودیتی ایجاد شده است به گونه ای که خودروهای سبک دارای کارت هوشمند سوخت که در گذشته طی سه نوبت 180 لیتر سوخت را در روز دریافت می کردند اکنون تنها می توانند روزانه 60 لیتر دریافت کنند.

وی افزود: طی سه ماهه امسال در سراوان 28 میلیون و 305 هزار لیتر بنزین توزیع شد این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل 24 میلیون لیتر بنزین در این شهرستان توزیع شده بود.

عابدینی بیان داشت: این میزان مصرف با رشد 24 درصدی روبرو بود این در حالیست که متوسط رشد کشوری در مصرف بنزین سه درصد است.

وی گفت: طی یک ماه گذشته با اعمال محدودیت، مصرف بنزین در سراوان از 26 درصد رشد به 17 درصد کاهش یافت که این خود مهر تاییدی بر اهمیت و درست بودن این طرح دارد.

وی رشد مصرف بنزین در شهرستان خاش را نیز نگران کننده خواند و افزود: در سه ماهه امسال 17 میلیون و 747 هزار لیتر بنزین در این شهرستان توزیع شد که در مدت مشابه سال قبل شش میلیون لیتر رشد مصرف داشته است.

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان اظهار داشت: 48 درصد بنزین توزیع شده در خاش و 46 درصد در سراوان بنزین آزاد با نرخ هفت هزار ریالی است که این خود بخوبی نشان دهنده سهم خواهی عده ای افراد سودجو از سرمایه ملی است.

وی گفت: نوسانات ارز و ثابت ماندن قیمت فرآورده در ایران تفاوت فاحش قیمت در این سو و آن سوی مرز را در بر داشته که این امر نشان دهنده آن است که عده ای افراد سودجو با انتقال کارت سوخت از دیگر نقاط کشور به شهرستان های مرزی سراوان و خاش روی به قاچاق فرآورده آورده اند.

وی افزود: نظارت بر توزیع فرآورده در چرخه واقعی و حفظ سرمایه ملی مهمترین هدف شرکت پخش فرآورده های نفتی است و اعمال محدودیت توزیع فرآورده در دو شهرستان خاش و سراوان با هماهنگی کمیسیون قاچاق کالا و ارز نمونه بارز آن است.

وی ادامه داد: اعمال محدودیت ها در این دو شهرستان به منظور تامین فرآورده مورد نیاز مصرف کننده واقعی، کاهش ترافیک کاذب صف های جایگاه های توزیع فرآورده و افزایش رفاه شهروندی انجام شده است.

عابدینی تاکید کرد: مطالعات اجتماعی صورت گرفته در 45 روز گذشته در دو شهرستان خاش و سراوان، موفق آمیز بودن این طرح را نشان می دهد و در تلاشیم در آینده ای نزدیک فاز دوم را اجرا کنیم.

سیستان و بلوچستان دارای هزار و 300 کیلومتر مرز زمینی مشترک با دو کشور پاکستان و افغانستان است که 345 کیلومتر آن تنها در شهرستان سراوان واقع شده است.

صدور کارت شناسایی موقت برای فعالیت وسائل نقلیه باری

رئیس اداره کالای حمل ‌و نقل و پایانه‌ های سیستان ‌‌و بلوچستان از صدور کارت شناسایی موقت برای فعالیت وسائل نقلیه باری در مسافت ‌های کوتاه خبر داد.

محمد یاسین احمدیان اظهار داشت: برای فعالیت وسائل نقلیه باری پلاک عمومی که فاقد کارت هوشمند هستند و در مسافت‌ های کمتر از 20 کیلومتر از مبدا شهرها اقدام به جابه‌ جایی کالا کنند، بدون در نظر گرفتن محدودیت سنی کارت موقت صادر خواهد شد.

وی گفت: از دارندگان وسایط نقلیه با پلاک عمومی و شرایط فوق خواسته می‌ شود از ابتدای مرداد ماه سالجاری با در دست داشتن مدارک لازم به دفاتر پیشخوان حمل و نقل و ادارات تابعه در شهرستان‌ ها و انجمن ‌های صنفی مربوطه مراجعه و نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام کنند.

کاهش هزینه ها با اجرای کامل طرح پزشک خانواده

مدیر اجرایی ستاد پزشک خانواده سیستان‌ و بلوچستان افزود: با اجرای طرح پزشک خانواده و ضابطه ‌مند شدن ویزیت بیماران، خالص هزینه درمان در کشور کاهش می ‌یابد.

حمید محمدی از آمادگی همه شرایط و زمینه ‌ها برای اجرای هر چه بهتر برنامه پزشک خانواده از اول مرداد ماه در سیستان و بلوچستان خبر داد و بیان داشت: پزشک خانواده علاوه بر رسیدگی به مشکل جسمی بیماران به عنوان مشاور و راهنمای بیمار در حل مشکلات روحی و روانی نیز کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به مصوبه برنامه پنجم توسعه مبنی بر اجرای هرچه سریع ‌تر برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و با توجه به سابقه موفق سیستان و بلوچستان در اجرای پایلوت طرح، اول مرداد را بهترین موقعیت و زمان برای اجرای این طرح بیان کرد.

معاون مرکز بهداشت سیستان و بلوچستان از برنامه پزشک خانواده به عنوان یک معادله در نظام سلامت نام برد که با حل طرفین این معادله به تحول در نظام سلامت و با به دست آوردن جواب نهایی این معادله به عدالت در سلامت برای تمامی ایرانیان دست پیدا خواهیم کرد.

وی کاهش سرانه مصرف دارو در کشور را از مزایای این طرح برشمرد و گفت: 250 نفر پزشک و پیراپزشک برای همکاری در برنامه پزشک خانواده سیستان و بلوچستان ثبت‌ نام کرده ‌اند.

وی افزود: ستاد پزشک خانواده استان به صورت تمام وقت در حال برنامه ‌ریزی و تدارک اجرای هرچه بهتر این برنامه در اول مرداد ماه است.