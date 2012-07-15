غبار روبی مساجد ایرانشهر برای استقبال از رمضان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد عبداللهی عصر شنبه در مراسم غبارروبی مصلی فاطمه الزهرا (س) ایرانشهر اظهار داشت: غبارروبی مساجد پیش درآمد استقبال از ماه پر خیر و برکت رمضان است و بندگان خداوند با بهداشت و عطر افشانی این اماکن آماده استقبال از این ماه پر فضیلت می شوند.

وی با بیان اینکه غبار روبی و عطر افشانی مساجد باعث نزدیکی بیش از پیش مسلمانان به پرودگار می شود، گفت: هر چقدر مسلمانان نسبت به حفظ نظافت و پاکیزگی خانه خدا اهتمام ورزند، خداوند به همان میزان کرم و بخشش خویش را نصیب آنان می کند.

وی افزود: امروز به برکت وجود مساجد احکام دین و فرهنگ ایثار و شهادت در کشور رواج و گسترش یافته است به همین دلیل باید به این اماکن مقدس بیش از پیش ارج نهاد.