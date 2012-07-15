تعهدات اسلامی باید در حلقه های صالحین افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی عصر شنبه در جلسه سرمربیان حلقه های تربیتی شجره طیبه صالحین سیستان و بلوچستان اظهار داشت: حلقه صالحین تجمع نیروهای ارزشی، معتقد و پایبند در کنار یکدیگر است که معبر و دالانی برای ورود به بسیج به شمار می رود.

وی گفت: حلقه صالحین با انبیاء، صدیقین، شهدا و عضو صالحین بودن کامل است و عدم نبود یکی از این چهار مورد حلقه صالحین ناقص است.

وی اساس حضور و کار در شجره طیبه صالحین را اطاعت دانست و افزود: اطاعت معنای خود را دارد و متوقف نمی شود فقط جایگاهش تغییر می کند به گونه ای که سنخیت آن حفظ شود.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان بیان داشت: امروز مصداق اطاعت، اطاعت از رهبر معظم انقلاب است که باید این مصداق را در حلقه های شجره طیبه صالحین مطرح کنیم.

وی گفت: سر مربی باید ایمانش با ایمان پیامبر سنخیت داشته باشد و اعتماد به نفس، اعتلای امنیتی و باور ملی را آنان ایجاد کرد.

جانشین فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه بیان داشت: طرح شجره طیبه صالحین به همت سازمان بسیج مستضعفین در سراسر کشور در حال اجراست و هر سال به برکات این طرح افزوده می شود.

سردار حبیب الله لکزایی گفت: بیش از چهار هزار بسیجی در طرح شجره طیبه صالحین استان عضو هستند که این تعداد تا پایان سال به شش هزار نفر افزایش خواهد یافت.

وی افزود: سال گذشته سیستان و بلوچستان در راه اندازی تشکل های صالحین رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

دبیر حلقه های شجره طیبه صالحین اظهار داشت: برنامه های متعددی در سال 91 برای این ستاد ابلاغ شده که مهمترین آنها یادواره شهدا و توجه به خانواده آنان، تداوم اردوی راهیان نور(هجرت قشر جوان به مناطق عملیات)، اجرای طرح صالحین و اجرای کلاس های امر به معروف و نهی از منکر است.

وی با اشاره به اینکه همه کسانی که عضو بسیج می شوند باید عضو طرح صالحین باشند، گفت: طرح صالحین باید بتواند بینش آحاد بسیجیان را از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی افزایش دهد و در تمام ابعاد به گونه ای آمادگی پیدا کنند که حق را از باطل تشخیص دهند.

وی افزود: در این طرح باید به این نتیجه برسیم که همگان مطیع محض اسلام، پیامبر اسلام (ص) و ولایت فقیه بوده و اطاعت پذیری مطلق داشته باشند.

در پایان این جلسه سرمربیان حلقه های تربیتی شجره صالحین سیستان و بلوچستان یاد و خاطره بسیجی شهید مصطفی جنگی زهی را گرامی داشتند.