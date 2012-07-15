تیم بسکتبال جوانان ایران مقابل اوکراین پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای بسکتبال جوانان ایران و اوکراین در چارچوب تورنمنت بینالمللی ایتالیا شنبه شب در شهر "لوبلیانا" برگزار شد که طی آن بسکتبالیستهای جوان کشورمان موفق شدند با نتیجه 80 بر 71 حریف خود را شکست دهند.
این در حالی است که تیم بسکتبال جوانان ایران جمعه شب در نخستین دیدار تورنمنت بینالمللی ایتالیا مقابل تیم میزبان متحمل شکست شده بود.
در ادامه تورنمنت بسکتبال ایتالیا، تیم جوانان ایران امشب به مصاف سوئد میرود. این دیدار ساعت 21 به وقت ایران برگزار میشود. پس از این بازی نیز تیمهای ایتالیا و اوکراین به مصاف هم خواهند رفت.
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