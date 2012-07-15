تیم بسکتبال جوانان ایران مقابل اوکراین پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‎های بسکتبال جوانان ایران و اوکراین در چارچوب تورنمنت بین‏المللی ایتالیا شنبه شب در شهر "لوبلیانا" برگزار شد که طی آن بسکتبالیست‏های جوان کشورمان موفق شدند با نتیجه 80 بر 71 حریف خود را شکست دهند.

این در حالی است که تیم بسکتبال جوانان ایران جمعه شب در نخستین دیدار تورنمنت بین‎المللی ایتالیا مقابل تیم میزبان متحمل شکست شده بود.

در ادامه تورنمنت بسکتبال ایتالیا، تیم جوانان ایران امشب به مصاف سوئد می‎رود. این دیدار ساعت 21 به وقت ایران برگزار می‌شود. پس از این بازی نیز تیم‏های ایتالیا و اوکراین به مصاف هم خواهند رفت.