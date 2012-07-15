  1. ورزش
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۸:۰۵

تورنمنت بسکتبال ایتالیا/

تیم بسکتبال جوانان ایران مقابل اوکراین پیروز شد

تیم بسکتبال جوانان ایران مقابل اوکراین پیروز شد

دومین دیدار تیم بسکتبال جوانان ایران در تورنمنت بین‌المللی ایتالیا با پیروزی برابر اوکراین به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‎های بسکتبال جوانان ایران و اوکراین در چارچوب تورنمنت بین‏المللی ایتالیا شنبه شب در شهر "لوبلیانا" برگزار شد که طی آن بسکتبالیست‏های جوان کشورمان موفق شدند با نتیجه 80 بر 71 حریف خود را شکست دهند.

این در حالی است که تیم بسکتبال جوانان ایران جمعه شب در نخستین دیدار تورنمنت بین‎المللی ایتالیا مقابل تیم میزبان متحمل شکست شده بود.

در ادامه تورنمنت بسکتبال ایتالیا، تیم جوانان ایران امشب به مصاف سوئد می‎رود. این دیدار ساعت 21 به وقت ایران برگزار می‌شود. پس از این بازی نیز تیم‏های ایتالیا و اوکراین به مصاف هم خواهند رفت.

کد مطلب 1650069

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها