غلامحسین سلطان محمدی در گفتگو با مهر اظهار داشت: درحال حاضر به دلیل شرایط اقتصادی موجود، هر شاخه گل را زیرقیمت تمام شده می فروشیم و از سویی دیگر، به علت اینکه هیچ صادراتی وجود ندارد، همه تولیدکنندگان متضرر شده اند.

وی با انتقاد از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارائه مجوز برای واردات بی رویه انواع قلمه و پیاز گل عنوان کرد: متاسفانه درحال حاضر افرادی در صنف ما هستند که هیچ هویتی ندارند و در این صنف شناخته شده نیستند و فقط برای منفعت اقدام به واردات انواع قلمه و پیاز گل از کشورهای اروپایی و آسیای میانه به ایران می کنند و به صورت شرایطی در اختیار تولیدکنندگان گل و گیاه می گذارند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه اضافه کرد: تولید کنندگان هم به امید اینکه وضعیت بازار خوب می شود و خواهند توانست تا ماه‌های بعد پول واردکنندگان را تامین کنند، این قلمه ها و پیازها را در حجم گسترده ای خریداری می کنند درحالی که نه تنها وضع بازار بهتر نمی شود بلکه روز به روز هم بدتر می شود و آنها دچار خسارت زیادی می شوند.

وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت حداقل می تواند از اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه استعلام بگیرد و ببیند که بازار گل و گیاه در آن مقطع نیازمند کدام نوع گل و گیاه است و بدینوسیله قلمه و پیاز گل و گیاه مورد نیاز بازار را به کشور وارد کند.

این فعال بازار گل درعین حال تصریح کرد: البته ممکن است تعدادی از واردکنندگان بدون مجوز این محصولات را به کشور وارد کنند که در این صورت هم این اتحادیه دفعات زیادی به مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی درخصوص اینکه واردکنندگان باید مجوز داشته باشند تذکراتی را داده است وخودشان کوتاهی کرده اند.

تولید روزانه 4 میلیون شاخه گل در کشور

سلطان محمدی با بیان اینکه روزانه در حدود 4 میلیون شاخه گل در کشورتولید می شود، گفت: از این میزان یک میلیون شاخه گل به خوبی فروخته می شود و یک میلیون شاخه گل دیگر فروش متوسطی دارد و 2 میلیون شاخه گل باقیمانده یا دور ریخته می شود یا زیر قیمت تولید به بازار عرضه می شود.

وی با اشاره به اینکه بخشی از 2 میلیون گل باقیمانده همان گلهایی هستند که توسط دست فروشها سر چهارراه‌ها فروخته می شوند، تصریح کرد: متاسفانه هم اکنون به دلیل شرایط اقتصادی وضعیت فروش گل در بازار خوب نیست.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه در ادامه درخصوص داشتن تقویم کشت برای ساماندهی بازار گل در کشورگفت: این اتحادیه بارها اعلام کرده است که تولیدکنندگان باید دارای یک تقویم کشت باشد، به طوریکه تولیدکنندگان آمار میزان تولیدات خود را به اتحادیه بدهند تا این اتحادیه بتواند براساس میزان تولیدات آنها در راستای ساماندهی بازار برنامه ریزی نماید اما متاسفانه تاکنون چنین چیزی نداشته ایم.

وی تصریح کرد: تولیدکنندگان گل و گیاه بصورت نابسامان عمل می کنند و فقط گیر دلالها و واسطه ها می افتند درحالی که اگر به توصیه های ما توجه کرده بودند یا دچار خسارت نمی شدند یا اینکه حداقل کمتر متضرر می شدند.

دعا می کنیم دلار گران‌ شود!

سلطان محمدی در بخش دیگری از این گفتگو درخصوص تاثیر افزایش نرخ ارز بربازار گل و گیاه بیان داشت: هرچقدر دلار گران تر شود، ما خدا را بیشتر شکر می کنیم چون واردکنندگان کمتر انواع قلمه و پیاز گل به کشور وارد می کنند!

به گفته وی، دولت باید هزینه واردکنندگان را افزایش دهد و از سویی دیگ،ر به واردکنندگان فقط اجازه دهد موارد مورد نیاز اتحادیه ها را به کشور وارد کند.

70 درصد مردم فقط برای مراسم عزاداری گل می‌خرند

وی در ادامه درخصوص میزان استفاده مردم جامعه از گل گفت: متاسفانه هم اکنون گل جایگاه واقعی خود را از دست داده است به طوریکه حدود 70 درصد مردم فقط برای مراسم ختم و عزاداری گل خریداری می‌کنند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه با اشاره به اینکه می خواهیم شرایطی را در جامعه به وجود آوریم که تولیدکنندگان در سال تولید ملی و حمایت از کار وسرمایه ایرانی، گونه های جدید گیاهی را به مردم معرفی کنند، گفت: براین اساس، قصد داریم درصورت فراهم شدن شرایط به صورت ماهیانه در سطح شهر تهران نمایشگاه مستقیم عرضه گل و گیاه برپا کنیم تا مردم بتوانند با قیمت کمتر گل و گیاه را خریداری کنند.

به گفته وی، درصورت برپایی این نمایشگاهها انواع گل و گیاه 30 درصد زیرقیمت واقعی به بازار عرضه خواهد شد.