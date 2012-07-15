عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه

- روزنامه سوئیسی باسلر سایتونگ مدعی شد: بشار اسد گاز اعصاب را برای بکاری گیری علیه قیام کنندگان آماده می سازد.

- ناظران سازمان ملل، از روستای تریمسه، که یکی از خونین‌ترین کشتارهای دسته‌جمعی در آن روی‌داده است، بازدید کردند / در این گزارش عنوان شده است که ارتش سوریه فراریان و فعالان را هدف قرار داده است.



-"هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در قاهره بر حمایت واشنگتن از دولت اخوان المسلمین و گذار مصر بسوی دموکراسی تاکید کرد.

- در انفجار یک بمب کنارجاده ای دستکم ۱۰ پلیس ترکیه در شرق این کشور مجروح شدند.

- در یک عملیات انتحاری در یک عروسی در افغانستان 23 نفر کشته شدند.

ایران در جهان

- دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، با انتشار بیانیه‌ای، ایران را بزرگترین صادر کننده تروریست در دنیا معرفی کرد.

- "نواف فارس" سفیر مستعفی سوریه در عراق که هفته گذشته به مخالفان پیوسته، ایران را بخشی از مشکل کشورش دانست.

اروپا

- دو اتحادیه بزرگ کارگری در انگیس علیه کاهش هزینه های بخش عمومی از سوی دولت ائتلافی در این کشور موضع گرفتند.