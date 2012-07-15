تعیین تکلیف عضو جدید هیأت امنای دانشگاه آزاد/ حمایت مجدد احمدی نژاد از جاسبی

به گزارش خبرنگار مهر، حاشیه های بزرگترین دانشگاه غیرانتفاعی کشور یعنی دانشگاه آزاد اسلامی تمامی ندارد، این بار در ادامه تعیین جانشین فرهاد دانشجو در هیأت امنای دانشگاه آزاد و نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این هیأت، آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حاشیه هایی روبرو شد.

پیگیری های خبرنگار مهر حاکی از آن است که،‌ در جلسه شورای عالی که 13 تیرماه با حضور رئیس جمهور و اعضای شورا برگزار شد، بحث بر سر انتخاب جانشین فرهاد دانشجو در هیأت امنای این دانشگاه در میان اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و مهدی گلشنی - یکی از اعضای شورا و رئیس سابق دانشگاه آزاد یعنی عبدالله جاسبی را به رئیس جمهور به عنوان جانشین فرهاد دانشجو پیشنهاد کرد که این پیشنهاد با حمایت رئیس جمهور روبرو شد.

در ادامه نیز برخی دیگر از اعضای شورای عالی از جمله احمد احمدی، عبدالله جاسبی، محمدرضا عارف و آیت الله قمی از حضور دوباره جاسبی در هیأت امنای دانشگاه آزاد حمایت کردند.

در این میان حجت الاسلام محمدیان از دیگر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد به رای گذاشتن جاسبی را در جلسه شورا مطرح کرد که براساس تأکیدات وی جاسبی برای ورود به هیأت امنا باید از فیلتر رای گیری عبور کند. همچنین از سوی دیگر برخی از اعضای شورا نیز منصور کبگانیان دیگر عضو شورا را به عنوان کاندید مطرح کردند.

پس از آن رای گیری صورت گرفت و اعضای شورا منصور کبگانیان را انتخاب کردند.

حجت الاسلام قمی پس از پایان رأی گیری ایراد آیین نامه ای اعلام کرد که بر اساس یکی از بندهای اساسنامه اصلاح شده دانشگاه آزاد اسلامی هیچ یک از اعضای هیأت امنا نباید منصب رسمی و دولتی داشته باشند.

بنابراین، رئیس جمهور به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ماموریت داد که این بند از اساسنامه دانشگاه آزاد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز یا این بند تغییر کند یا اینکه با تدبیر شورا یک نفر به عنوان عضو به هیأت امنای دانشگاه آزاد معرفی شود.

به گزارش مهر، هر چند بر اساس این بند از اساسنامه دانشگاه آزاد حضور جاسبی و کبگانیان به علت عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امنای دانشگاه آزاد ممکن است منتفی شود اما به گفته محمد حسین یادگاری دیگر عضو شورای عالی تکلیف این بند از اساسنامه در جلسه این هفته شورا مشخص خواهد شد.

وی یادآوری کرد که به علت عدم بروز مشکلات احتمالی، رئیس جمهور به دبیرخانه شورای عالی ماموریت بررسی این بند را داده است.

یکی دیگر از اعضای شورای عالی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه در زمینه انتخاب جایگزین فرهاد دانشجو در هیأت امنا لازم بود اطلاع رسانی شفاف صورت گیرد تا به حاشیه ها دامن زده نشود، گفت: به علت تذکر آیین نامه ای یکی از اعضای شورای عالی، تعیین تکلیف انتخاب یک عضو برای هیأت امنای دانشگاه آزاد به جلسه بعدی شورای عالی انقلاب فرهنگی موکول شد.

به گزارش مهر، شورای عالی انقلاب فرهنگی یک هفته در میان با حضور دکتر محمود احمدی نژاد - رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل جلسه می دهد.

سه شنبه هفته جاری طبق روال معمول این جلسه به احتمال زیاد با حضور رئیس جمهور برگزار و به گفته برخی از اعضای شورا تکلیف پیوستن عضو جدید به هیأت امنا و تبصره اساسنامه دانشگاه آزاد مشخص خواهد شد.