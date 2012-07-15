علت محرومیت انصراف از تحصیلی ها از آزمون دکتری

سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ممنوعیت شرکت در کنکور سال آینده برای داوطلبان کنکور دکتری که علیرغم پذیرفته شدن در مصاحبه اقدام به انصراف از تحصیل می کنند، گفت: تمام دانشجویان دکتری که شهریه پرداز هستند یا از سوبسید دولت برای تحصیل در این مقطع استفاده می کنند از یک سیستم واحد به نام کنکور سازمان سنجش عبور می کنند.

وی ادامه داد: نداشتن حق شرکت در کنکور سال آینده برای این دو گروه از دانشجویان که در آزمون دکتری پذیرفته می شوند صدق می کند و فرقی نمی کند دانشجوی پولی یا روزانه این مقطع تحصیلی باشند.

به گفته این مقام مسئول وزارت علوم، وقتی یک صندلی در مقطع دکتری برای فرد خاصی مشخص شده و آن فرد استفاده نکند عملاً جای او خالی می ماند، فارغ از اینکه دولت یا خود دانشجو قرار است پول صندلی را پرداخت کند.

قدیمی ادامه داد: طبیعی است وقتی فردی از این صندلی استفاده نکند باید هزینه ای برای آن پرداخت کند.

مدیر کل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزشی وزارت علوم، مراحل انتخاب دانشجوی پولی دکتری شبیه دانشجوی دولتی است و اگر در کنکور قبول شوند و انصراف از تحصیل دهند حق شرکت در کنکور سال آینده دکتری را ندارند.

قدیمی در پاسخ به این سوال که ممکن که است برای دانشجو مشکلی ناخواسته پدید آید که از این دانشجو اراده حضور در کلاس درس را بگیرد، اظهار داشت: این موارد خارج از اراده فرد است که کمیسیون موارد خاص در سازمان سنجش و وزارت علوم این موضوع را بررسی می کند.

این مقام مسئول وزارت علوم، درباره این موضوع که چرا تنها دانشجویان دکتری حق شرکت در کنکور سال آینده در صورت انصراف از تحصیل، ندارند در حالیکه اگر دانشجویان پذیرفته شده در کنکور سراسری و کارشناسی ارشد انصراف از تحصیل دهند اما واجد شرایط باشند حق شرکت در کنکور سال آینده را دارند، گفت: به هر حال کنکور دکتری بسیار حساس تر است و نمی توان این کنکورها را با دکتری مقایسه کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه وقتی به دانشجو اعلام می شود که مازاد بر ظرفیت پذیرفته شده اگر مشکلی دارد در مصاحبه شرکت نکند که در صورت قبولی و انصراف از تحصیل برایش حق محرومیت از کنکور قائل نشود.

به گزارش مهر، بر اساس یکی از مصوبات کنکور دکتری، متقاضیانی که برای مصاحبه به دانشگاههای پولی و دوره های شهریه ای معرفی می شوند در صورتیکه بعد از قبولی انصراف از تحصیل دهند سال آینده امکان شرکت در کنکور دکتری را ندارند.

پیش از این، حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور به مهر اعلام کرد که داوطلبان کنکور دکتری که در دوره های شبانه، غیرانتفاعی، بین الملل یا پیام نور مجاز و برای مصاحبه به دانشگاههای مجری این دوره های معرفی می شوند، در صورتی که قبول شوند و انصراف دهند،‌ محرومیت از آزمون سال آینده را دارند.