بازتاب اظهارات فرمانده نیروی دریایی سپاه در رسانه های بیگانه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی فدوی روز گذشته با تاکید بر اینکه ایران توانمندی بستن تنگه هرمز به طور کامل را دارد تصریح کرد: به کار گرفتن این راهبرد امری ثانویه است، اگر قرار باشد در منطقه امنیتی وجود داشته باشد و تنها برای ایران نباشد برای هیچ کس وجود نخواهد داشت.

این اظهارات بازتاب های رسانه ای گسترده ای در منطقه و جهان داشته است.

خبرگزاری رسمی چین شینهوا با پوشش این اظهارات آن را نشانه "کنترل کامل خلیج فارس از سوی نیروهای ایران" توصیف کرد.

این خبرگزاری نوشت: فرمانده نیروی دریایی سپاه ایران بار دیگر بر کنترل کامل تنگه هرمز از سوی نیروهای ایران تاکید کرد.

"بروز درگیری به میزان حماقت غربی ها بستگی دارد" از دیگر بخش هایی اظهارات سردار فدوی بود که از سوی خبرگزاری چین منعکس شده بود.

این خبرگزاری اظهارات سردار فدوی را در پاسخ به تهدیدهای مکرر آمریکا و اسرائیل برای اقدام علیه ایران، احتمالا حمله به تاسیسات هسته ای جمهوری اسلامی برآورده کرده است.

روزنامه اسرائیلی هاآرتض نیز اظهارات سردار فدوی را پوشش داده و در باره آن می نویسد: ایرانی ها اعلام می کنند که اگر امنیت شان تهدید شود تنگه هرمز را مسدود خواهند کرد.

این روزنامه می نویسد: ایران بارها تهدید کرده که در صورت تهدید امنیت این کشور تنگه هرمز را بعنوان یک آبراه و شاهرگ حیاتی و جایی که 40 درصد نفت جهان از آن عبور می کند، خواهد بست.

هاآرتض دلیل اقدام ایران برای تهدید به بستن تنگه هرمز را اقدامی تلافی جویانه از سوی این کشور برای مقابله با تحریم‌هاعنوان کرده است. تحریمهایی که این روزنامه آنها را برای ممانعت از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای عنوان کرده است.

تلاش ایران برای تقویت حضور خود در "آبهای بین المللی"/ تهران منافع خود را قربانی نخواهد کرد

روزنامه نشنال چاپ امارات نیز به اظهارات این فرمانده سپاه پرداخته می نویسد: ایران خواهان تقویت حضور نظامی خود در آبهای بین المللی است.

این روزنامه در ادامه آورده است: با وجودی که ایران روز گذشته بار دیگر تهدید کرد که آبراه تنگه هرمز را می بندد، اما همانطور که در گزارش ماه گذشته پنتاگون افشا شد این کشور خواستار راه حل مسالمت آمیز برای موضوع هسته ای خود است؛ ضمن اینکه برای رسیدن به این راه حل، تهران به هیچ وجه منافع خود را قربانی نخواهد کرد.