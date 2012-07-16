شرکت اساتید خارجی در فراخوان جذب هیأت علمی/ شرط پذیرش مدارک خارجی

محمدرضا مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تمام متقاضیانی که از دانشگاههای داخل و خارج مورد تایید وزارت علوم دانش آموخته یا در حال تحصیل باشند بر اساس اعلام نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته و گرایشهای تخصصی که در جذب موجود است مجاز به شرکت هستند.

وی در این باره تاکید کرد: مبنای تایید مدارک دکتری تخصصی یا مدارک تحصیلی دانش آموختگان از دانشگاههای داخل و خارج، وزارت علوم است و هر فرد متقاضی که مدرکش در چارچوب قوانین وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری همچنین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور مورد تایید باشد می توانند در فراخوانها شرکت کنند.

به گفته رئیس مرکز جذب وزارت علوم این افراد باید در زمان فراخوان به شرایط خاص اعلام شده توسط برخی دانشگاهها توجه داشته باشند.

مردانی تاکید کرد که متقاضیان قرار گرفته در این زمره باید دارای شرایطی از نظر سنی، علمی و صلاحیتهای عمومی باشند و در صورت رعایت شدن این موارد از سوی این استادان، هیچ مشکلی برای جذب آنان وجود ندارد مشروط بر اینکه قوانین جاری کشور را در ارتباط با تابعیت باید رعایت کرده باشند.