بانک ها به مصوبات مجلس و هیئت دولت در پرداخت تسهیلات به سرمایه گذاران تمکین کنند

به گزارش خبرنگار مهر، امید کریمیان شامگاه شنبه در جلسه هم اندیشی مباحث اقتصادی استان کردستان بر ضرورت تمکین بانک ها از مصوبات مجلس و هیئت دولت و وزیران در زمینه ایفای وظایف قانونی به خصوص اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان و سرمایه گذاران در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و معدن تاکید کرد.

وی اظهار داشت: برابر ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه گزارشی از میزان مالیات وصولی و توزیع آن را به کمیسیون اقتصادی ارائه دهد و بر همین اساس ضروری است امور مالیاتی استان نیز گزارش استانی را در موعد مقرر به مجمع نمایندگان استان ارسال کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه بر ضرورت اعطای تسهیلات بانکی بدون توجه به میزان مصارف و منابع با استناد به مصوبه 31 فروردین ماه سال 90 هیئت وزیران در استان کردستان تاکید کرد و گفت: در صورتی که بانک ها در این بخش همکاری نکنند روند توسعه و پیشرفت استان با مشکل مواجه می شود.

کریمیان ادامه داد: اعمال نرخ سود تسهیلات ریالی و ارزی اعطایی برای ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، فرهنگی، خدماتی، گردشگری به میزان ۵۰ درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار با استناد به مصوبه 12 دی ماه سال 89 وزرای عضو شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور ضروری است.

جلسه هم اندیشی مباحث اقتصادی استان کردستان با حضور نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، مدیران بانک ها و بیمه استان در سالن جلسات سازمان امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و مسایل و مشکلات اقتصادی استان و همچنین پتانسیل ها و توانایی های آن بحث و بررسی قرار گرفت.