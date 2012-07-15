حفظ و صیانت از جمهوری اسلامی ایران از وظایف اصلی شورای نگهبان است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن زاده شامگاه شنبه در جمع مردم شهرستان سقز با تبریک سالروز تشکیل شورای نگهبان با بیان اینکه توفیقات نظام اسلامی ایران مدیون و مرهون همکاری بسیار نزدیک مردم با مسئولان در سراسر کشور است، اظهار داشت: دشمن کینه توز به سر کردگی آمریکای جهانخوار همواره در صدد تفرقه و جدایی بین مردم و نظام است و باید ملت ایران با حفظ وحدت خود برای خنثی کردن پیلان دشمنان تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه دشمنی دشمنان دین و قرآن از صدر اسلام تاکنون با مسلمانان ادامه داشته و دارد، افزود: اگر ملت مسلمان ایران اسلامی همین وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنند بی گمان همچون گذشته پیروز میدان می شوند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان به حرکت رو به رشد ایران اسلامی علیرغم تمام تحریم ها اشاره کرد و ادامه داد: امروز کشور ما از لحاظ دفاعی به یک کشور قدرتمند در منطقه تبدیل شده است و توان در هم شکستن هر تجاوزگری را دارد.

کلید تنگه استراتژیک هرمز در دست ایران اسلامی است

حسن زاده در بخش دیگری از سخنان خود به تنگه استراتژیک هرمز که در معادلات جهانی تاثیر گذار است، اشاره کرد و گفت: کلید این تنگه در دست نظام اسلامی است و اگر دشمن از هر طریق ممکن کشور ما را مورد تعرض قرار دهد، در جواب هر موشک آنان 100 موشک به سوی اهدافشان از جانب نیروهای مسلح با ایمان جمهوری اسلامی ایران اعم از سپاه، ارتش و بسیج مردمی شلیک می شود.

وی اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران در میان تمام کشورهای خاورمیانه از امنیت بسیار بالایی برخوردار است و بر این اساس هر روز ما شاهد پیشرفت انقلاب اسلامی ایران از هر لحاظ هستیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان در ادامه صحبت های خود به اقدامات صورت گرفته برای امنیت در مرزهای استان کردستان اشاره کرد و از مردم به ویژه ساکنان روستاهای مرزی خواست در ایجاد امنیت مرزها نیروهای نظامی و انتظامی را کمک کنند.