شناورهای فاقد هویت موجود در آبهای هرمزگان توقیف شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی شنبه شب در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان با تاکید بر ضرورت برخورد قاطعتر با پدیده قاچاق، اظهار داشت: باید تلاش شود که این احساس در قاچاقچیان ایجاد شود که دولت برخورد قاطعی در راستای مقابله با قاچاق دارد.
وی ادامه داد: باید در عمل احساس مسئولیتها پیرامون مقابله با قاچاق نشان داده شود چون مقابله کارآمد با قاچاق نیازمند عزم جدی و هماهنگی کامل دستگاههاست.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه شناخت راههای جدید و شیوه قاچاقچیان و کار بر روی آنها نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است، تصریح کرد: باید بیش از پیش به مبحث تاکتیکهای مقابلهای توجه کرد و در این راستا نباید از بخش مشارکتهای مردمی غافل شد.
عزیزی همچنین خواستار راه اندازی سامانه اطلاعرسانی با هدف استفاده مردم از آن برای اطلاع رسانی در خصوص پدیده قاچاق در سراسر استان هرمزگان شد.
وی با بیان اینکه باید از طرحهای تاثیرگذار حمایت و بر روی مهندسی افکار و کار بر روی مسائل فرهنگی در خصوص مسئله قاچاق تلاش کرد، اظهار داشت: افکار عمومی باید نسبت به پدیده قاچاق حساس شود و صدا و سیما باید در این راستا با مهندسی فرهنگی مبتنی بر آگاهیبخشی، افکار عمومی را حساس کند.
استاندار هرمزگان در ادامه بر توقیف شناورهای فاقد هویت و پلاک در هر نقطه از آبهای استان هرمزگان تاکید کرد و افزود: طرح شناسایی این نوع شناورها باید در اولین فرصت اجرایی و عملیاتی شود و از این به بعد دریابانی مکلف به توقیف هرگونه شناور غیرمجاز و فاقد هویت در هر نقطه از آبهای هرمزگان تحت هر شرایطی است.
عزیزی گفت: بخش قابل توجهی از عملیات انتقال و جابهجایی سوخت قاچاق و کالای قاچاق توسط این گونه شناورها در آبهای استان انجام میشود.
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