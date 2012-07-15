به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوانان کشورمان که خود را برای حضور در مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا آماده می‌کند، شنبه شب در نخستین دیدار تدارکاتی‌اش در اردوی اصفهان برابر تیم لیگ برتری ذوب‌آهن به تساوی 3 بر 3 رضایت داد.

در این بازی که در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد، ابتدا تیم ذوب‌آهن با گل‌های علیرضا حدادی‌فر و مارکو لوپز از حریفش پیش افتاد اما فرشید اسماعیلی در دقیقه 30 یکی از دو گل را جبران کرد تا نیمه نخست با برتری 2 بر یک شاگردان رسول کربکندی به پایان برسد.

در نیمه دوم اکبر محمدی، سرمربی تیم جوانان دست به تغییراتی در تیمش زد که زمینه‌ساز ایجاد موقعیت‌های بسیار زیاد روی دروازه تیم ذوب‌آهن شد. در نهایت علیرضا جهانبخش در دقایق 55 و 87 دروازه تیم میزبان را باز کرد تا زمینه‌ساز برتری 3 بر 2 تیمش شود. در جریان نیمه دوم چندین موقعیت تیم جوانان به دلیل کم دقتی بازیکنان تهاجمی این تیم به هدر رفت و 2 مرتبه هم توپ به تیر دروازه ذوب‌آهنی‌ها برخورد کرد.

البته این پایان کار نبود زیرا در دقیقه 3+90 ارسال بلند بازیکنان ذوب‌آهن درون محوطه جریمه به دست یکی از مدافعان تیم جوانان ایران برخورد کرد و داور نقطه پنالتی را نشان داد. این توپ توسط مهدی رجب‌زاده وارد دروازه تیم جوانان کشورمان شد تا این مسابقه با تساوی 3 بر 3 به پایان برسد.

شاگردان اکبر محمدی در دومین دیدار تدارکاتی‌ خود در اردوی اصفهان فردا دوشنبه برابر تیم سپاهان اصفهان به میدان می‌روند. ضمن اینکه پس از پایان این بازی مسعود مقیم مربی تیم جوانان به دلیل درگذشت یکی از بستگان نزدیکش و با هماهنگی اردوی تیم جوانان را ترک و راهی شیراز شد.

تیم فوتبال جوانان کشورمان در گروه A مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا با تیم‌های امارات میزبان مسابقات، ژاپن و کویت هم‌گروه است. این رقابت‌ها از 13 تا 27 آبان‌ماه سال جاری در کشور امارات برگزار خواهد شد.