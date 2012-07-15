  1. هنر
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۹:۳۱

نسخه موبایل رادیو تابستانه فعال شد

با گسترش استفاده از تکنولوژی اینترنت در گوشی‌های تلفن همراه، با هدف امکان بهره‌مندی مخاطبان، نسخه تصویری موبایل رادیو تابستانه فعال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علاقمندان برای دریافت تصویر و صدای رادیو تابستانه کافی است از طریق گوشی تلفن همراه به اینترنت متصل و به نشانی irib.ir.1055  مراجعه کنند و رادیو تابستانه را دریافت کنند.

پخش رسمی رادیو تابستانه از سوم تیر ماه آغاز شد. برنامه‌های شاد، طنز و مسابقه، اطلاع‌رسانی نقاط تفریحی و گردشگری، خبرهایی از فناوری‌های نوین، ارتباط با استان‌ها و معرفی نقاط ناشناخته، پخش متفاوت گزارش هواشناسی و اطلاعات راه‌ها از جمله محورهای برنامه‌های رادیو تابستانه به مدیریت رضا رضایی است.

رادیو تابستانه با هدف سامان‌دهی تعطیلات تابستانی و اطلاع‌رسانی در زمینه مدیریت اوقات فراغت مخاطبان راه‌اندازی شده‌است. ابتکارها و نوآوری‌های این شبکه تا کنون با استقبال مخاطبانی از گروه‌های مختلف سنی مواجه شده‌است.

