نسخه موبایل رادیو تابستانه فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، علاقمندان برای دریافت تصویر و صدای رادیو تابستانه کافی است از طریق گوشی تلفن همراه به اینترنت متصل و به نشانی irib.ir.1055 مراجعه کنند و رادیو تابستانه را دریافت کنند.

پخش رسمی رادیو تابستانه از سوم تیر ماه آغاز شد. برنامه‌های شاد، طنز و مسابقه، اطلاع‌رسانی نقاط تفریحی و گردشگری، خبرهایی از فناوری‌های نوین، ارتباط با استان‌ها و معرفی نقاط ناشناخته، پخش متفاوت گزارش هواشناسی و اطلاعات راه‌ها از جمله محورهای برنامه‌های رادیو تابستانه به مدیریت رضا رضایی است.

رادیو تابستانه با هدف سامان‌دهی تعطیلات تابستانی و اطلاع‌رسانی در زمینه مدیریت اوقات فراغت مخاطبان راه‌اندازی شده‌است. ابتکارها و نوآوری‌های این شبکه تا کنون با استقبال مخاطبانی از گروه‌های مختلف سنی مواجه شده‌است.