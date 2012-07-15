تنفس در ماه و ابتلا به سرطان/ آسیب سنگ فرشهای شیشه ای ماه به پوست

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ سطح ماه با لایه ضخیمی از گرد و خاک دست نخوره پوشیده شده است که فوق العاده ریز و ظریف هستند و از این رو استنشاق آنها آسان است. همچنین مانند تنفس کردن آزبست و خاکستر آتشفشانی، خطر ابتلا به سرطان های مختلف را نیز افزایش می دهد.

محققان دانشگاه تنسی با اشاره به نخستین گام های نیل آرمسترانگ بر روی ماه می گویند: فضانوردان ماموریت آپولو تاثیرات نامطلوب پوستی، چشمی و تنفسی را گزارش کرده بودند که می تواند با قرارگرفتن در معرض گرد و خاکی باشد که به لباس های فضایی آنها در طول فعالیت هایشان بر روی ماه چسبیده باشد و در نتیجه وارد فضاپیما شده باشد.

انسان توانسته حداکثر دو یا سه روز بر روی ماه باشد و این مدت نیز یا در فضاپیما بوده و یا در لباس فضایی.

این محققان می گویند اما با قرارگرفتن طولانی مدت در ماه،‌ این گرد و خاک حتی با پوشیدن لباس های محافظ خاک، می تواند به مقر فضانوردان راه یابد و مضر باشد.

این غبارهای ریز، سیستم تنفسی انسان را مختل می کنند و موجب بروز التهاب در مسیر هوایی انسان و افزایش خطر ابتلا به سرطانهای مختلف می شوند. این غبار و گرد و خاک که میلیونها سال در معرض پرتو فرابنفش بوده است می تواند به اعماق ریه نفوذ کند.

سنگ فرش های تند و تیز ماه نیز مانند شیشه عمل می کنند و می توانند برای چشم و پوست آسیب زا باشند.