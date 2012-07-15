تبلت های هیوندا وارد بازار روسیه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ یک مقام شرکت هیوندایی به روزنامه گازتای روسیه گفت: ما در حال آماده سازی فروش در بازار روسیه در سپتامبر (مهرماه) هستیم. نخستین توافقنامه توزیع اولیه را با شرکت تکنوترید در هفته گذشته منعقد کردیم و در پی یافتن توزیع کنندگان دیگر هستیم.

هیوندایی دو مدل تبلت صفحه هفت اینچی و یک مدل صفحه 7/9 اینچی و یک مدل 1/10 اینچی که بر پایه سیستم عامل تلفن همراه آیس کرم ساندویچ اندروئید کار می کند، خواهد ساخت.

دیمتری ریابینین تحلیلگر ارشد وب سایت روسی Hi-Tech@Mail.Ru نیز گفت: هر مدل دارای حافظه RAM یک گیگابایت و حافظه onboard هشت گیگابایت است و از خدمات وای فای و بلوتوث پشتیبانی می کند.

این شرکت کره ای همچنین در پی تولید نخستین رایانه های لوحی (تبلت) تا اکتبر امسال در چین است.

ریابینین همچنین اظهار داشت دستیابی به سهم چشمگیری از بازار تبلت ها برای هیوندایی دشوار است چرا که رقبای مهم با محصولات قوی دارد. قرار است این تبلت ها بین 213 دلار تا 365 دلار در روسیه به فروش برسند.

یک منبع آگاه نیز گفت: درصورتی که فروش این تبلت ها در سال نخست به 200 هزار دستگاه برسد شاید هیوندایی کارخانه ای را در روسیه برای ساخت این تبلت ها بسازد.