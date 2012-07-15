دوربین سیروس مقدم بر "دیوار" نیروی انتظامی زوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، داستان "دیوار" که به سفارش نیروی انتظامی و همکاری شبکه یک ساخته می‌شود، درباره باندهای تبهکاری و سرقت در ایران است که یکی از شناخته شده‌ترین آنها گروه باند سارقان بین المللی فیوج هستند.

این مجموعه که توسط سعید نعمت ا... در 10 قسمت 45 دقیقه ای نوشته شده، قرار است آخر این هفته در تهران کلید بخورد و احتمالاً قسمت‌های انتهایی آن در یکی از شهرهای شمالی تصویربرداری خواهد شد.

کامران تفتی در نقش نصرت، مهدی سلطانی درنقش جمیل، آتیلا پیسانی در نقش یونس، مهرداد صدیقیان در نقش امیرحسین و علیرضا مهران در نقش فرشید از بازیگران سریال "دیوار" هستند که به تهیه‌کنندگی الهام غفوری و کارگردانی سیروس مقدم ساخته می‌شود.

با توجه به موضوع این سریال قرار است، مهرماه و به مناسبت هفته نیروی انتظامی بیننده این سریال از شبکه یک باشیم.