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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۹:۱۴

صلاحی به مهر خبر داد:

اعزام 160 روحانی و مبلغ به نقاط مختلف ساوه در ماه رمضان

اعزام 160 روحانی و مبلغ به نقاط مختلف ساوه در ماه رمضان

ساوه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی ساوه گفت: در ایام ماه مبارک رمضان تعداد 160 روحانی و مبلغ بومی و غیر‌بومی به همه مناطق شهری و روستایی شهرستان ساوه اعزام می‌شوند.

حجت‌الاسلام حسن صلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعدادی از این مبلغان از دفتر تبلیغات و سازمان اوقاف حوزه علمیه قم اعزام شده و مابقی نیز روحانیان بومی طرح مستقر و هجرت این شهرستان هستند که با هماهنگی روحانیان شوراها و دهیاری‌های روستایی اعزام انجام می‌شود.

وی گفت: برگزاری سخنرانی و بیان احکام شرعی، اقامه نماز جماعت اول وقت و تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه از جمله محورهای برنامه‌های روحانیان اعزامی است.

وی سخنرانی درباره خانواده متعالی و سبک زندگی اسلامی و آسیب‌های مربوط به آن، تحکیم بنیان خانواده و نقش تربیتی والدین در تربیت دینی، نقش حجاب و عفاف در سلامت خانواده با تفسیر آیات مربوطه، علل گرایش جوانان به فرقه‌های ضاله، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ پیرامون مبانی دین، امر به معروف و نهی از منکر و جایگاه آن در ارزش‌های دینی، زکات و توجه به آموزش‌های قرآن کریم را از جمله سرفصل‌های جلسات مبلغان در این ایام عنوان کرد.

کد مطلب 1650093

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