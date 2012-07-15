به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله برنامه‌های دوشنبه کتاب فرهنگسرای اندیشه، مجموعه شعر طنز «داشت عباس‌قلی‌خان پسری» سروده نسیم عرب‌امیری مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

در این برنامه، اسماعیل امینی (شاعر و منتقد) و سیدعلی میرفتاح (نویسنده و روزنامه‌نگار) درباره این کتاب صحبت خواهند کرد و نقاط ضعف و قوتش را برخواهند شمرد.

«داشت عباس‌قلی‌خان پسری» عنوان اولین مجموعه شعر نسیم عرب‌امیری است که اردیبهشت ماه امسال توسط انتشارات سپیده‌باوران منتشر شده است.

بخشی از این مجموعه شعر طنز، شامل قصه‌ای بلند و منظوم است که در قالب مثنوی سروده شده و در آن با نگاهی طنزآمیز و انتقادی، مشاغل و حرفه‌های گوناگون به چالش کشیده شده‌اند.

این برنامه روز دوشنبه 26 تیر از ساعت 18 تا 20 در سالن اجتماعات فرهنگ سرای اندیشه واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان ، بوستان هلال احمر برگزار و حضور برای عموم علاقمندان آزاد است.