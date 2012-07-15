به گزارش خبرنگار مهر، فاضلابها حاوی مواد شوینده و به مقدار زیادی فسفات و نیترات هستند که بوی بد آن اغلب به دلیل مواد آلی موجود در آن است، مواد آلی بیشتر قابل تجزیه میکروبی هستند که براثر آن بوی نامطبوع ایجاد می‌شود، علاوه بر این فاضلابها دریافت ‌کننده مدفوع انسان و حیوانات زنده و ناقل بیماری نیز هستند.

در این میان، دفع غیربهداشتی و ورود مستقیم فاضلاب به جوی ‌ها و نهرهای روستای چنه سر سلامت عمومی اهالی آن را تهدید می ‌کند .

بوی نامطبوع فاضلاب در فصل بهار و تابستان برای مردم این روستا رنج ‌آوراست

چند سالی است که در فصل بهار و تابستان بوی نامطبوع فاضلاب چند کیلومتری منطقه را فرا می گیرد که برای مردم این روستا رنج ‌آوراست همچنین سالنهای ورزشی شهدا، حجاب و استخر سرپوشیده شنا و قبرستان شهر و مهمتر از همه واحدهای مسکونی مهر نیز در حوالی این روستا قرار دارند.

چنه سر در دو کیلومتری مرکز شهر صومعه سرا قرار دارد و اهالی این روستا در گفتگو با خبرنگار مهر از مسئولان خواستار رفع مشکل فاضلاب این منطقه شدند.

مردم این روستا می گویند: 10 سال پیش کلنگ ساخت تصفیه ‌خانه صنعتی شهر صومعه سرا با 50 میلیارد ریالی به زمین زده شد و قرار بود در مدت پنج سال ساخته شود اما تاکنون کار به نیمه رسیده است، تصفیه‌ خانه صنعتی شهر صومعه سرا بین روستای چنه سر و چوبه قرار دارد.

ساکنان این روستا ادامه دادند: در حال حاضر فاضلاب خانگی به صورت خام و بدون تصفیه وارد محیط زیست شده که علاوه بر آلودگی محیط روستایی و آبهای سطحی باعث شیوع انواع بیماری است.

بدون شک تاسیسات فاضلاب روستایی از تاسیسات زیربنایی در مناطق روستایی است که در ارتقای سطح بهداشت عمومی و حفاظت از محیط زیست نقش اساسی دارد.

از آنجائیکه تولید فاضلاب محصول جنبی فعالیتهای روزمره هر انسانی است عموم مردم با این تاسیسات سر و کار دارند بنابراین مدیریت خوب این تاسیسات در گرو برنامه ریزی صحیح براساس مشارکت و همکاری عموم مردم روستاست.

هدف اصلی از ساخت تاسیسات فاضلاب روستاها ارتقای سطح بهداشت عمومی از طریق کنترل بیماریهای مرتبط با آب و فاضلاب است، جمع آوری و دفع فاضلابها مناطق روستایی را می توان به صورت متمرکز و یا غیر متمرکز انجام داد.

حفاظت از بهداشت عمومی و کنترل بیماریها عمده ترین اهداف ساخت تاسیسات فاضلاب است

عمده ترین اهداف ساخت تاسیسات فاضلاب شامل حفاظت از بهداشت عمومی و کنترل بیماریها، جلوگیری از آلودگیهای محیط زیست اعم از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، خاک، حفظ تعادل اکوسیستم وغیره است.

در بسیاری از روستاهای گیلان عدم وجود سیستم جمع آوری آبهای سطحی به عنوان یکی از مشکلات اساسی مطرح است، این مشکل به ویژه در روستاهای فاقد سیستم جمع آوری فاضلابهای خانگی از اهمیت بیشتری برخورداراست.

در بسیاری از روستاها فاضلاب منازل نیز به کوچه ها و خیابانها سرازیر می شود، با بارش باران این فاضلابها به همراه آب باران بر سطح معابر جاری و در اثر انتشار عوامل بیماریزا، پیامدهای حاد بهداشتی و آلودگیهای زیست محیطی را موجب می شود.

مدیرکل دفتر امور روستایی و عشایری استانداری گیلان در این باره گفت: مناطق روستایی بخش عمده ای از جمعیت و عرصه های طبیعی کشور را به خود اختصاص داده است و جامعه روستایی نقش اساسی در حیات اقتصادی و اجتماعی کشور دارد.

سید عیسی مهدوی افزود: با توجه به اهمیت و جایگاه جامعه روستایی در کشور و مشکلات و چالشهایی که این جامعه در فرآیند توسعه خود با آن مواجه است، شناخت و تحلیل ویژگیهای برنامه ریزی توسعه روستایی در کشور و پرداختن به تمامی ابعاد آن ضرورت دارد.

وی اظهار داشت: برنامه های مختلفی امروزه برای توسعه مناطق روستایی از سوی دولت تدوین و به اجرا در می آید. قوانین، مقررات، سیاستها، طرحهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در مجموع نظام مدیریت و توسعه روستایی را تشکیل می دهد که هر یک به تناسب ضرورتها و نیازهای زندگی روستائیان، در پی به ثمر رسیدن ساماندهی و توسعه نواحی روستایی هستند.

مدیرکل روستایی و عشایری گیلان گفت: در این بین توجه به محیط زیست روستا در فرآیند برنامه ریزی توسعه روستایی برای مجموعه نظام مدیریت روستایی ضروریست می توان برآیند برنامه های توسعه را در بهبود کیفیت محیط زیست روستایی مشاهده کرد.

طبق قانون یکی از وظایف دهیاران حفاظت از محیط زیست روستایی است

وی ادامه داد: دهیاران به عنوان اصلی ترین ارکان مدیریت روستایی در حفظ مدیریت محیط زیست روستاهای کشور و استان نقش قابل توجهی دارند و طبق قانون یکی از وظایف دهیاران حفاظت از محیط زیست روستایی است.

در این ارتباط مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان به ساماندهی اصولی فاضلاب روستاهای بالای 100 خانوار استان از محل اعتبارات بانک توسعه اسلامی و اعتبارات ملی خبر داد.

محمد علی فر امینی افزود: با هدف ساماندهی اصولی فاضلاب روستاهای بالای 100 خانوار گیلان مطالعات فاز نخست ایجاد تاسیسات فاضلاب 12 روستای استان شامل لوله گذاری خطوط انتقال، شبکه جمع آوری و همچنین ساخت تصفیه خانه فاضلاب در روستاهای دارای اولویت با پیش بینی 300 میلیارد ریال اعتبار هم اکنون در حال مراحل تصویب نهایی و تامین اعتبار قرار دارد.

وی همچنین یادآورشد: پروژه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب روستایی با هدف جلوگیری از ورود فاضلاب خانگی روستا ها به آبهای سطحی، آلودگیهای زیستی مناطق روستایی و ایجاد بستر مناسب یک زندگی راحت اجرا خواهد شد.

فرماندار شهرستان صومعه سرا نیز از افتخارات و شایستگی دولت نهم و دهم رویکرد ویژه به روستا و توسعه روستایی دانست و بر ضرورت تخصیص اعتبارات و اجرای طرحهای عمرانی، بهداشتی و همچنین توسعه بنگاههای اقتصادی برای ایجاد اشتغال در روستاها تاکید کرد.

کریم شعبانی اجرای طرحهای فاضلاب روستایی را خدمت شایسته برای روستائیان برای بهداشت و ایجاد محیط سالم برشمرد و اظهارداشت: به جهت حفظ و ماندگاری روستاها باید گامهای وسیع برداشت و تمام تلاش و پشتکار همسو با تفکر و تدبیر را بکار گرفت.

وی همچنین به بحث آموزش روستائیان در زمینه های مختلف اعم از بهداشت، کشاورزی توسط مسئولان شهرستانی، شوراها و دهیاران اشاره کرد و افزود: برای رسیدن به توسعه کشاورزی ایجاد محیط سالم و بهداشتی،حفظ و نگهداری روستا باید به روستائیان آموزش داد.

فرماندار صومعه سرا در ادامه ایجاد زیر ساختهای رفاهی و خدماتی را در ماندگاری روستاها با اهمیت عنوان کرد و یادآورشد: دفع زباله، فاضلاب و اشتغال از مشکلات عمده روستائیان است که باید با تدبیر و همت بلند در رفع این مشکلات گام برداشت.

به هر حال تاثیرات نامطلوب زیست محیطی ناشی از دفع نادرست فاضلاب در حدیست که امروزه اجرای طرحهای فاضلاب در مناطق شهری و روستایی کشور امری ضروری و بنیادی تلقی می شود، مهمترین اهداف ساخت سامانه های تصفیه فاضلاب شامل حفظ بهداشت همگانی، حفاظت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی منابع آب و استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی و صنعت است.