به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید امشب در ورزشگاه خانگی "سانتیاگو برنابئو" با نتیجه 2 بر یک از سد بارسلونا گذشت و به عنوان قهرمانی رسید. رئال بازی رفت را با نتیجه 3 بر 2 باخته بود و به دلیل گل زده بیشتر در زمین حریف موفق شد به عنوان قهرمانی دست پیدا کند.

"گونزالو هیگواین" و "کریستیانو رونالدو" به ترتیب در دقایق 11 و 19 برای رئال گل زدند و "لیونل مسی" تنها در دقیقه 45 یکی از گل ها را جبران کرد. "آدریانو" از بارسا در دقیقه 28 این دیدار از زمین اخراج شد که همین امر کار آبی و اناری پوشان را دشوار کرد.

این نخستین قهرمانی رئال در رقابت های سوپرجام اسپانیا از سال 2008 تاکنون بود. این پنجمین ال کلاسیکوی متوالی است که رونالدو گلزنی می کند و مسی هم با شوت از راه دوری که امشب وارد دروازه رئال کرد تعداد گل های خود در ال کلاسیکو را به عدد 15 رساند. رئال مادرید تا پیش از این دیدار در 7 بازی قبلی خانگی موفق به شکست بارسلونا نشده بود.