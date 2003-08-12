26 درصد دانش آموزان راهنمايي، از تحصيل باز مي مانند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، منوچهر فضلي خاني در مصاحبه با خبرنگاران، با اشاره به بودجه 2 ميليارد توماني دفتر آموزش و پرورش راهنمايي تحصيلي در سال گذشته براي تاسيس مدارس شبانه روزي و كمك مالي به خانواده ها به منظور افزايش پوشش تحصيلي ، افزود: اين بودجه و كمك هاي مالي براي تجهيز مدارس راهنمايي هزينه شده است.

وي همچنين از بودجه 5/1 ميليارد توماني دفتر آموزش و پرورش راهنمايي تحصيلي در سال آينده، براي انجام اقدامات پژوهشي، علاوه بر هزينه تامين تجهيزات مدارس راهنمايي خبر داد.

فضلي خاني در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: جشنواره الگوهاي تدريس برتر كشور با ارايه 120 طرح از 25 تا 30 تيرماه در كرمانشاه برگزار مي شود.

وي افزود: اين جشنواره با هدف بررسي مسايل آموزشي، توسعه مهارت هاي معلمان و تشويق و ترغيب آنان براي ارايه روش هاي مطلوب تدريس در زمينه سه درس تعليمات اجتماعي، زبان انگليسي و علوم تجربي برگزار مي شود و هر استان با سه اثر در اين جشنواره شركت مي كند.

مدير كل دفتر آموزش و پرورش راهنمايي تحصيلي با اشاره به لزوم برگزاري فعاليت هاي فوق برنامه در مدارس راهنمايي تاكيد كرد: اخذ وجه براي برگزاري فعاليت هاي فوق برنامه مدارس كه به صورت اختياري انجام مي شود، اشكالي ندارد اما براي جلوگيري از تخلفات احتمالي دراين زمينه به مدارس ابلاغ شده است كه در زمان ثبت نام دانش آموزان، وجهي از آنان اخذ نشود. بنابراين اخذ وجه در مدارس عادي به منظور انجام فعاليت هاي فوق برنامه بايد بعد از ثبت نام صورت گيرد.

وي هرگونه تخلف احتمالي مديران مدارس در زمينه اخذ وجه اجباري و كاهش ساعات رسمي دروس را توسط دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات قابل پيگيري دانست و گفت: با وجود 30 هزار مدرسه راهنمايي امكان نظارت مستقيم دفتر آموزش و پرورش راهنمايي تحصيلي در هنگام ثبت نام مدارس وجود ندارد.

وي همچنين از افزايش ساعات تدريس پايه اول راهنمايي در سال تحصيلي 83-82 به دليل تدريس دوساعت زبان انگليسي در هفته خبر داد.