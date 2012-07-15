بزرگداشت حمید سبزواری به تاخیر افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نکوداشت و رونمایی از سردیس حمید سبزواری که قرار بود فردا دوشنبه 26 تیر در شهر سبزوار، زادگاه این شاعر برگزار شود، به دلیل پیش آمدن برنامه دیدار با رهبر انقلاب به تاخیر افتاد.

قرار شده است که حمید سبزواری، تعدادی از اعضای خانواده‌اش و دست‌اندرکاران نکوداشت این شاعر، فردا دوشنبه به دیدار رهبر انقلاب بروند، بنابراین برگزاری مراسم نکوداشت در سبزوار به تعویق خواهد افتاد.

به نظر نمی‌رسد برگزاری مراسم نکوداشت طی روزهای باقی‌مانده تا ماه رمضان میسر باشد. به علاوه برگزاری این برنامه در روزهای ماه رمضان نیز ممکن نیست. بنابراین این برنامه به زمان نامعلومی منتقل می‌شود و برگزار‌کنندگان امیدوارند نکوداشت حمید سبزواری را بعد از ماه مبارک رمضان در زادگاه این شاعر برگزار کنند.