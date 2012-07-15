میثاقیان قهر کرد/مشکلات ورزشگاه خلیج فارس ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود شنبه شب در ورزشگاه 20 هزار نفری خلیج فارس بندرعباس تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان جهت آمادگی بیشتر برای حضور در لیگ برتر در دیداری تدارکاتی مقابل تیم منتخب هرمزگان قرار بگیرد به دلیل روشن نشدن نور افکن ورزشگاه بازی لغو شد.

اکبر میثاقیان که ار ناهماهنگی ها و مشکلاتی که در روشن شدن نورافکن ورزشگاه رخ داد پس از یک ساعت انتظار با حالت عصبانیت و گلایه از وضعیت موجود ورزشگاه 20 هزار نفری خلیج فارس را ترک کرد.

این بازی در حالی به دلیل مشکل فنی در نورافنکنهای ورزشگاه لغو می شود که مسئولان استانی و آلومینیوم هرمزگان ورزشگاه خلیج فارس را به عنوان ورزشگاه میزبان رقابتهای لیگ برتر به فدراسیون فوتبال معرفی کرده اند و این ورزشگاه در ایان ماه مبارک رمضان میزبان دیدارهای آلومینیوم هرمزگان در رقابتهای لیگ برتر خواهد بود.

ورزشگاه 20 هزار نفری خلیج فارس که با مشکلات فراوان و به صورت ناقص در زمان محمدی مدیرکل سابق تربیت بدنی هرمزگان با حضور سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی و معاون رئیس جمهور مورد بهره برداری قرار گرفته است در این برهه زمانی که آلومینیوم هرمزگان قرار است در لیگ برتر شرکت کند مسئولان را بر آن داشت تا بتوانند بر اساس استانداردهای AFC این ورزشگاه را مهیای لیگ برتر کند اما از ظواهر امر پیدا است که هنوز مشکلات عمده ای بر سر راه استانداردسازی وجود دارد.

تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان که قرار است در رقابتهای لیگ برتر شرکت کند هنوز با مشکل زمین تمرین هم روبرو است و نتوانسته است زمین مناسبی را برای تمرین تیم در بندرعباس مشخص کند.