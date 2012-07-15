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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۹:۵۷

در قالب یک مجموعه مستند/

سیما عملکرد شورای نگهبان را در "سراج" بررسی می‌کند

سیما عملکرد شورای نگهبان را در "سراج" بررسی می‌کند

تهیه‌کننده و نویسنده برنامه "سراج" از بررسی عملکرد شورای نگهبان از زمان تشکیل این نهاد تاکنون در شبکه یک خبر داد.

سبطی، تهیه‌کننده و نویسنده مجموعه مستند "سراج" در این باره به خبرنگار مهر گفت: "سراج" مجموعه‌ای 30  قسمتی است که در گروه حماسه و دفاع شبکه یک تهیه شده و بررسی وقایع تاریخ انقلاب اسلامی را به مناسبت سالگشت روی دادن آنها در دستور کار دارد.

برنامه امشب 25 تیر ماه ساعت 21:10 تشکیل نهاد شورای نگهبان، وضع قانون مربوط به تاثیر شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی وعملکرد آن از ابتدای تاسیس تاکنون است که با حضور آیت الله مهدوی کنی به عنوان اولین فقهای شورای نگهبان، دکتر پروین و دکتر اصلانی اساتید رشته حقوق دانشگاه تهران پخش می‌شود.

از مجلس شورای اسلامی نیز ابوترابی نماینده مردم تهران در مجلس حضور دارد و لزوم وجود و کارکردهای این نهاد مهم را بررسی می کند.

کد مطلب 1650104

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