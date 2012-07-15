صلاحی: «مهر» گرفتار زردنویسی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران صبح شنبه 24 تیرماه از خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز بازدید کرد و آمادگی سازمان متبوعش را برای همکاری با این رسانه و با هدف معرفی اسناد و نسخ خطی منحصر به فرد آن و تعامل دوجانبه با «مهر» در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اعلام کرد.

رئیس کتابخانه ملی ایران همچنین در نشستی با مدیرعامل و جمعی از اعضای تحریریه خبرگزاری مهر، از نزدیک با فعالیت‌های این رسانه آشنا شد و در جریان عملکرد و نیز طرح‌ها و برنامه‌های آتی «مهر» از جمله بخش‌های متنوع سایت جدید آن - که به زودی راه‌اندازی می‌شود - قرار گرفت.

تقویت بخش «کتابخانه» مهر با همکاری کتابخانه ملی

رضا مقدسی مدیرعامل خبرگزاری مهر در این جلسه با اشاره به تاثیر بخش «کتابخانه» این رسانه در جذب مخاطبان این حوزه و معرفی کتاب‌های تازه به جامعه علمی کشور، گفت: در این بخش آثار تازه بازار نشر و کتاب، رصد و سعی می‌شود کاربردی‌ترین کتاب‌ها به مخاطبان معرفی شود.

وی همچنین آمادگی «مهر» را برای همکاری با بخش‌های مختلف کتابخانه ملی ایران با هدف معرفی اسناد و کتاب‌های خاص موجود در این سازمان در خبرگزاری مهر اعلام کرد.

مقدسی در ادامه با اشاره به افتتاح مجله الکترونیک و روزانه مهر در ماه جاری، تاکید کرد: در این بخش نیز تولیدات پرمخاطب عرصه رسانه، با افزودن اطلاعات و تحلیل‌های جدید، بازتولید و سپس بازنشر می‌شود. امیدواریم مجله مهر در آینده نزدیک بخش زیادی از مخاطبان رویدادهای جالب و خواندنی عرصه‌های مختلف را به خود جذب کند.

نرم‌افزار جدید «مهر» به زودی راه‌اندازی می‌شود

مدیرعامل خبرگزاری مهر همچنین از راه‌اندازی یک مجله روزنامه دیگر به نام «مجله تعطیلات» در آینده نزدیک خبر داد و گفت: حال و هوای این مجله الکترونیک تعطیلات آخر هفته و یا تعطیلات مناسبتی است و در آن سعی خواهد شد با استفاده از طرح‌هایی مانند راهنمای سفر و دیگر نکات مورد نیاز یک کاربر در این ایام، بیشترین اطلاعات در کمترین زمان و حجم به او ارائه شود.

وی همچنین با اشاره به بارگذاری اخبار «مهر» به 6 زبان - غیر از فارسی - آن را ظرفیتی مطلوب برای سازمان‌هایی مثل کتابخانه ملی ایران برای دسترسی کاربران از چهارگوشه دنیا به اطلاعات مربوط به منابع کم یاب و نایاب خطی و اسناد منحصر به فرد آن توصیف کرد و آمادگی این رسانه را برای انجام طرح‌های مشترک در این زمینه اعلام کرد.

مقدسی همچنین ابراز امیدواری کرد، نرم‌افزار جدید «مهر» با قابلیت‌های تازه‌اش، امکان استفاده بخشی از کاربران را که مایل‌اند به صدها هزار کتاب و منبع خطی و غیرخطی موجود در سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دسترسی داشته باشند، فراهم کند.

صلاحی: «مهر» گرفتار ژورنالیسم زرد نشده است

در این نشست همچنین اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در سخنانی خبرگزاری مهر را در شرایطی که به گفته او برخی دیگر از رسانه‌ها اعم از روزنامه‌ها و سایت‌ها به زردنویسی گرایش پیدا کرده‌اند، یک رسانه هویت‌مند توصیف کرد و گفت: جای تقدیر دارد که خبرگزاری مهر در این فضای آشفته، گرفتار معضلات مربوط به ژورنالیسم زرد نشده است؛ ژورنالیسمی که فقط و فقط به دنبال جذب مشتری است به هر قیمتی.

وی سپس با اشاره به تقسیم‌بندی آلوین تافلر از دوره‌های مختلف توسعه جوامع، افزود: امروزه ما در عصر انفجار اطلاعات زندگی می‌کنیم؛ دوره‌ای که اطلاعات باید اولاً صحیح و ثانیاً سریع به یک برنامه‌ریز یا فرد تصمیم‌گیرنده برسد. در این میان مسئله‌ای که با آن مواجهیم، تشخیص اطلاعات درست از نادرست است که به واقع کار بسیار دشواری است.

محیط مجازی یک فرصت است نه تهدید

رئیس کتابخانه ملی ایران با بیان اینکه «محیط مجازی امروز یک فرصت است نه تهدید» از تلاش کشورهایی که به گفته او با اینکه تاریخ و هویتی ندارند، محتوای دینی و ملی سرزمین ما را به نام خود در جهان مطرح کرده‌اند و به این اقدام خود ادامه می دهند، ابراز تاسف کرد.

صلاحی اضافه کرد: اینکه دشمنان ما این ابزار محیط مجازی را خلق کرده‌اند، نباید به این معنی باشد که ما از آن دوری کنیم؛ ما می‌توانیم با استفاده از ابزارهای جدید فرهنگ و هویت دینی و ملی خود را به جهان معرفی کنیم. همانطور که امروز برخلاف گذشته، هر کسی در عربستان می‌تواند به مفاتیح‌الجنان دسترسی داشته باشد. این فقط با استفاده از محیط مجازی ممکن شده است.

تا آخر تابستان 36 هزار نسخه خطی کتابخانه ملی اسکن می‌شود

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های آتی کتابخانه ملی ایران برای تسهیل در دسترسی پژوهشگران به منابع موجود در آن، از اسکن بیش از 36 هزار نسخه خطی تا پایان تابستان امسال خبر داد و همچنین گفت: روزی که من به کتابخانه ملی آمدم، 25 میلیون برگ سند روی سایت کتابخانه ملی قرار داشت که این تعداد امروز به 90 میلیون برگ سند رسیده است.

رئیس کتابخانه ملی ایران در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید شیرازی از مسئولان اسبق سازمان تبلیغات اسلامی، بر لزوم استفاده از قابلیت‌های فضای مجازی توسط پرسنل «مهر» با هدف عطف توجه همگانی به متون ناب دینی تاکید کرد.

پیشنهاد رئیس کتابخانه ملی ایران به «مهر»

اسحاق صلاحی خطاب به مدیرعامل خبرگزاری مهر گفت: کاری که خبرگزاری مهر علاوه بر کارهای روتین و معمولی که انجام می‌دهد و سایر رسانه‌ها هم به آنها می‌پردازند، این است که در زمینه آشنایی مخاطبان با متون ناب دینی، موضع فعال به خود بگیرید و اطلاعاتی به مخاطبان بدهید که آنقدر جذاب و به روز باشد که آن مخاطب در سایت شما بماند و جای دیگری نرود.

وی افزود: ما که نمی‌توانیم به همه شهرهای اروپا و آمریکا مبلغ دینی بفرستیم اما از امکانات محیط مجازی می‌توانیم در جهت تبلیغ دین استفاده کنیم.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ادامه آمادگی این سازمان را برای هر گونه همکاری با خبرگزاری مهر در جهت معرفی کتاب‌ها و منابع مختلف آن در این رسانه اعلام کرد و گفت: مخاطبان از طریق دسترسی به سایت کتابخانه ملی و اطلاعات موجود در آن، می‌توانند با دیگر گنجینه‌های علمی و فرهنگی این سرزمین از جمله کتابخانه مجلس شورای اسلامی، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، کتابخانه آستان قدس رضوی و غیره دسترسی پیدا کنند.

کارکنان «مهر» و «تهران تایمز» عضو افتخاری کتابخانه ملی می‌شوند

اسحاق صلاحی همچنین آمادگی سازمان متبوعش را برای برگزاری نشست‌های رونمایی و نقد و بررسی کتاب توسط «مهر» در تالارهای متعدد و بزرگ این سازمان و با حضور چهره‌های مطرح عرصه‌های مذکور، اعلام کرد و همچنین گفت: همه کارکنان خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز می‌توانند عضو افتخاری کتابخانه ملی شوند.

صلاحی در این نشست همچنین پاسخگوی سوالات خبرنگاران گروه فرهنگ و ادب مهر بود که متن کامل این پرسش و پاسخ متعاقباً منتشر می‌شود.