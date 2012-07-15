قادر طراوتپور مسئول دفتر شعر و ادب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به تازگی با حکم سید محمد حسینی به این سمت منصوب شده است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیتهای این دفتر تازه تاسیس گفت: دفتر شعر و ادبیات قرارست تمامی فعالیتهای شعری کشور را در خود متمرکز کند و همه اموری که به حوزه شعر در وزارت ارشاد باز میگردد در این دفتر ساماندهی میشود.
وی افزود: تمامی فعالیتهای بنیاد ملی شعر امین، جشنواره شعر فجر و دیگر جشنوارههای شعر وزارت ارشاد در تهران و استانها از این پس در این دفتر متمرکز خواهد بود و مسئولیت اجرا، نظارت، برنامهریزی کلان و جزئی و نیز سیاستگذاری در این زمینه به دفتر شعر و ادب محول شده است.
طراوتپور ادامه داد: ما در این دفتر اعلام کردهایم که برای بهبود وضعیت شعر و اجرای جشنوارههای شعری از همه شاعران کشور بهره خواهیم گرفت. این موضوع به ویژه در مورد برگزاری جشنواره شعر فجر خواهد بود که تجلی فعالیتهای سالانه کشور در حوزه شعر است.
مسئول دفتر شعر و ادب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: دفتر شعر و ادب در نظر دارد در سال جاری تغییرات اساسی در برگزاری جشنواره شعر فجر ایجاد کند.
این شاعر افزود: این تغییرات در حال برنامه ریزی است. من در حال حاضر مشغول گرفتن نظرات شاعران و صاحبنظران در حوزه شعر هستم، به ویژه شاعران شاخص و نسل دوم و سوم انقلاب اسلامی را مورد رایزنی قراردادهام و خیلی از این دوستان هم خودشان با من تماس گرفتهاند.
طراوتپور ادامه داد: جشنواره شعر فجر در سالهای اخیر به یک جشن و اختتامیه بزرگ مبدل شده و باید از این شکل خارج شود. ما به دنبال تغییر این مساله و ایجاد یک جریان عظیم فرهنگی کشوری در حوزه شعر هستیم.
وی تاکید کرد: آقای وزیر اعلام کردهاند که از این موضوع حمایت ویژه میکنند و ما نیز در تلاشیم که همه شاعران کشور را تحت تاثیر جریان عظیم فرهنگی جشنواره شعر فجر قرار دهیم.
مسئول دفتر شعر و ادب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان افزود: در حکم من تجمیع و ساماندهی تمامی فعالیتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه شعر آمده است. من مسئول شعرم و به امید خدا همه فعالیتهای شعر کشور را در وزارت ارشاد سامان خواهم داد و برای این کار هم برنامه ریزی جامعی دارم. این مربوط به من است. بحث قائم مقامی و... حوزهای است که خود آقای حسینی باید درباره آن پاسخ بدهد ولی در مورد حوزه شعرهرآنچه مربوط به برنامهریزی و اجراست به من باز میگردد.
نظر شما