جذب 780 هزار گردشگر خارجی به آذربایجان غربی طی سالجاری

حسین امامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این تعداد گردشگر خارجی با توجه به سهیمه بندی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگردی در راستای جذب 7.5 میلیون مسافر در دستور کار قرار دارد.
وی با اعلام اینکه برای رسیدن به این هدف نیازمند شناسایی بازارهای هدف هستیم، تاکید کرد: گردشگری سلامت، تجارت و تزانزیتی مباحثی است که باید در زمینه جذب گردشگر خارجی مورد توجه قرار گیرد.
امامی با بیان اینکه از دفاتر مسافرتی برای جذب گردشگر خارجی به استان حمایت می شود اظهار داشت: در کشورهای توسعه یافته، دفاتر خدمات مسافرتی در جذب مسافر فعال هستند و به عنوان بازاریابان مسافر در صنعت گردشگری دنیا بیشترین سهم را دارند که در استان ما نیز این رویه می تواند شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه آذربایجان غربی در سال گذشته در جذب گردشگر خارجی مقام چهارم کشوری را به خود اختصاص داده است، ادامه داد: 300 هزار گردشگر خارجی در سال 90 به آذربایجان غربی سفر کرده اند.
امامی با بیان اینکه بر اساس اعلام انجمن دفاتر مسافرتی و گردشگری استان دفاتر مسافرتی که غیرفعال هستند و فقط مجوز اشغال کرده اند، تعطیل می شوند گفت: با تعطیلی دفاتر مسافرتی و گردشگری غیرفعال در استان، فضا برای رقابت و فعالیت علاقمندان واقعی این صنعت در آذربایجان غربی باز می شود.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی یادآورشد: گردشگر خارجی نیاز به همدلی، همراهی و مهمان نوازی دارد و باید با بسترسازی مناسب، به این امر پرداخته شود.
جاذبه های تاریخی، طبیعی، فرهنگی، موقعیت جغرافیایی و هم مرزی با 4 کشور خارجی، موقعیت خاصی به این استان از لحاظ جذب گردشگر داده است.
