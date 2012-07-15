جذب 780 هزار گردشگر خارجی به آذربایجان غربی طی سالجاری

حسین امامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این تعداد گردشگر خارجی با توجه به سهیمه بندی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگردی در راستای جذب 7.5 میلیون مسافر در دستور کار قرار دارد .

وی با اعلام اینکه برای رسیدن به این هدف نیازمند شناسایی بازارهای هدف هستیم، تاکید کرد: گردشگری سلامت، تجارت و تزانزیتی مباحثی است که باید در زمینه جذب گردشگر خارجی مورد توجه قرار گیرد .

امامی با بیان اینکه از دفاتر مسافرتی برای جذب گردشگر خارجی به استان حمایت می شود اظهار داشت: در کشورهای توسعه یافته، دفاتر خدمات مسافرتی در جذب مسافر فعال هستند و به عنوان بازاریابان مسافر در صنعت گردشگری دنیا بیشترین سهم را دارند که در استان ما نیز این رویه می تواند شکل بگیرد .

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی در سال گذشته در جذب گردشگر خارجی مقام چهارم کشوری را به خود اختصاص داده است، ادامه داد: 300 هزار گردشگر خارجی در سال 90 به آذربایجان غربی سفر کرده اند .

امامی با بیان اینکه بر اساس اعلام انجمن دفاتر مسافرتی و گردشگری استان دفاتر مسافرتی که غیرفعال هستند و فقط مجوز اشغال کرده اند، تعطیل می شوند گفت: با تعطیلی دفاتر مسافرتی و گردشگری غیرفعال در استان، فضا برای رقابت و فعالیت علاقمندان واقعی این صنعت در آذربایجان غربی باز می شود .

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی یادآورشد: گردشگر خارجی نیاز به همدلی، همراهی و مهمان نوازی دارد و باید با بسترسازی مناسب، به این امر پرداخته شود .