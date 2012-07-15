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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۹:۳۳

رفیعی‌پور به مهر خبر داد:

اجرای آیین غبار روبی در بیش از 50 مسجد آشتیان

اجرای آیین غبار روبی در بیش از 50 مسجد آشتیان

آشتیان - خبرگزاری مهر: رییس اداره تبلیغات اسلامی آشتیان از برگزاری آیین غبار روبی و عطر افشانی 52 مسجد روستایی و شهری شهرستان آشتیان در دهه نکوداشت مساجد و در آستانه ماه مبارک رمضان خبر داد.

حجت الاسلام علیرضا رفیعی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دهه آخر ماه شعبان دهه نکوداشت مساجد نامگذاری شده است افزود: 52 مسجد این شهرستان در این دهه غبار روبی می شود.  

وی گفت: مردم متدین و مومن شهرستان می توانند با حضور در مساجد و استفاده از فضای معنوی این اماکن، در فعالیت های جاری آنان مشارکت داشته باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آشتیان از اعزام 60 روحانی به شهر و روستاهای این شهرستان در ماه رمضان خبر داد و افزود: روحانیان اعزام شده به مناطق شهری و روستایی در زمینه های هدایت و تبیین معارف اسلامی، بیان احکام الهی، تفسیر آیات قرآن و برگزاری نشست های دینی و اعتقادی فعالیت خواهند کرد.

حجت الاسلام رفیعی پورافزود: از این تعداد 17 روحانی در سطح شهر و 43 روحانی در روستاهای شهرستان فعالیت خواهند کرد.

کد مطلب 1650114

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