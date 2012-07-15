اجرای آیین غبار روبی در بیش از 50 مسجد آشتیان

حجت الاسلام علیرضا رفیعی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دهه آخر ماه شعبان دهه نکوداشت مساجد نامگذاری شده است افزود: 52 مسجد این شهرستان در این دهه غبار روبی می شود.

وی گفت: مردم متدین و مومن شهرستان می توانند با حضور در مساجد و استفاده از فضای معنوی این اماکن، در فعالیت های جاری آنان مشارکت داشته باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آشتیان از اعزام 60 روحانی به شهر و روستاهای این شهرستان در ماه رمضان خبر داد و افزود: روحانیان اعزام شده به مناطق شهری و روستایی در زمینه های هدایت و تبیین معارف اسلامی، بیان احکام الهی، تفسیر آیات قرآن و برگزاری نشست های دینی و اعتقادی فعالیت خواهند کرد.

حجت الاسلام رفیعی پورافزود: از این تعداد 17 روحانی در سطح شهر و 43 روحانی در روستاهای شهرستان فعالیت خواهند کرد.