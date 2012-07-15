راه های اصلی اردبیل استاندارد نیست/ بیکاری مشکل اصلی

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل جعفری شامگاه شنبه در نشست هماهنگی شورای اداری استان اردبیل با مجمع نمایندگان استان گفت: یکی از راه های اصلی توسعه اردبیل توسعه راه های اصلی ارتباطی استان بوده که باید تلاش شود این نقایص به مرور برطرف شده و جاده ها استاندارد شوند.

وی با بیان اینکه راه آهن میانه - اردبیل باید استان را به شبکه ریلی کشور متصل کند، تصریح کرد: هنوز اقداماتی در جهت ریل کشی به بخش شمالی استان انجام نشده و باید ابتدا راه آهن میانه به اردبیل اجرا و بعد بخش شمالی استان به شبکه ریلی متصل شود.

جعفری با اشاره به تلاش نمایندگان برای توسعه همه جانبه استان اردبیل افزود: سنگ بنای توسعه استان انجام برنامه های کارشناسی است به همین جهت کارگروه های تخصصی را در حوزه های مختلفی تشکیل می دهیم تا به صورت علمی و عملی توسعه استان را برنامه ریزی کنیم.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حرکت توسعه استان در راستای سند چشم انداز 20 ساله و برنامه پنجم توسعه اضافه کرد: باید از ظرفیتهای استان در جهت توسعه قانونی بهره برده و از اسناد برنامه پنجم توسعه عقب نمانیم.

وی بهره هوشی دانش آموزان و دانشجویان استان را بالا دانست و گفت: آموزش عالی استان در شرایطی نیست که بخواهیم ادعایی در مورد ارتقاء سطح استان نسبت به دیگر استانها داشته باشیم، بنابراین نیازمند توسعه آموزش عالی استان هستیم.

عدم بهره برداری از نفت مغان به خاطر تحریمها است

رئیس مجمع نمایندگان اردبیل شمال استان را دارای مخازن عظیم نفتی برشمرد و تصریح کرد: عدم بهره برداری از نفت مغان به جهت تحریمها است و مسئول پروژه نفت مغان که شرکتی از کشور کرواسی است به جهت تحریمها نمی تواند پول و اعتبارات مورد نیاز را وارد کشور کند.

جعفری بهره برداری از نفت مغان را برای تمام استان مفید دانست و متذکر شد: در جلسه ای که با حضور وزیر نفت و نمایندگان شرکت کرواتی داشتیم قرار شد کارهای اجرایی توسط شرکت داخلی انجام شده و پولها در آینده توسط شزکت کرواتی پرداخت شود.

وی با اشاره به پیگیریهای انجام شده در جهت بهره برداری از نفت مغان افزود: نمایندگان استان و استاندار باید پیگیریهای لازم را برای بهره برداری از نفت مغان انجام دهند.

وعده مشکل بیکاری اردبیل را حل نمی کند/از نمایندگی پشیمان شده ام

نماینده مردم بیله سوار و پارس آباد در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: حرفهای گنده و وعده های بیجا بیکاری استان اردبیل را حل نمی کند و باید به فکر رفع بیکاری در استان باشیم.

حجت الاسلام حبیب برومند با اشاره به تعداد بالای بیکاران استان تصریح کرد: بیکاری اصلی ترین مشکل مردم استان است و باید با ایجاد مشاغل پایدار تعداد بیکاران استان را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه باید در دوره چهار ساله نمایندگی خود اتفاق مهمی را در جهت اشتغالزایی مردم استان رقم بزنیم، اضافه کرد: شرکت کشت و صنعت مغان معطل مقداری پول است تا چند نفر را که بازنشسته شده اند بازنشت کرده و افراد جدید را جایگزین این افراد کنند.

برومند نماینده شدن را کار سختی دانست و متذکر شد: نماینده مردم شدن راه سختی دارد اما کار کردن و ادامه دادن نمایندگی کار سخت تری از نماینده شدن بوده و نماینده را در فشار قرار می دهد.

وی بیکاری را موجب به وجود آمدن ناهنجاریهای مختلف اجتماعی برشمرد و گفت: از وقتی که اعتبارنامه ام در مجلس تایید شده از نمایندگی به دلیل حجم زیاد مراجعه کنندگان پشیمان شده ام و نمی توانم به مطالبات مردم در مورد اشتغالزایی جامه عمل بپوشانم.

بهره برداری از نفت مغان نیازمند تامین زیرساختها است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نهم شورای اسلامی با اشاره به اکتشاف نفت مغان در مجلس سوم تصریح کرد: وقتی نماینده مردم مغان در مجلس سوم بودم نفت مغان اکتشاف شد اما تا به حال به بهره برداری نرسیده و لزومی هم به بهره برداری ندارد.

برومند با بیان اینکه بهره برداری از نفت مغان نیازمند راه های ارتباطی است، افزود: مغان راه های ارتباطی دریایی، هوایی، ریلی و حتی جاده ای را ندارد بنابراین بهره برداری از نفت مغان نیازمند فراهم کردن زیرساختهای لازم به خصوص در عرصه راه های ارتباطی است.

وی با اشاره به عدم لزوم بهره برداری از نفت مغان اضافه کرد: لزومی ندارد که در هر جایی که نفتی وجود داشته آن را به بهره برداری رسانده و بفروشیم چون می توان آنها را به نسل آینده هدیه کرد.