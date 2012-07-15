به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب راهنمای مربیان مهدکودک، والدین، معلمان و کتابداران برای قصه‌گویی برای خردسالان است که با 40 قصه نمونه همراه شده است.

عده زیادی از مردم فکر می‌کنند که نمی‌توانند برای بچه‌هایشان قصه بویند اما بیتریس نویسنده این کتاب اعتقاد دارد که همه می‌توانند قصه بگویند فقط کمی تمرین و تجربه لازم است.

امتیاز قصه‌گویی این است که سر و دست شما آزاد است و می توانید با حرکات متناسب، حال و هوای قصه را تازه کنید. می توانید در زمان قصه گفتن کودک را در آغوش بگیرید. از آن مهم‌تر اینکه می‌توانید به او نگاه کنید، حالت‌های او را ببینید و تاثیر قصه را در او ببینید و به واکنش‌های او پاسخ دهید.

این مجموعه به شما یاد می‌دهد که چگونه برای کودک قصه بگویید و راه و رسم هر قصه چیست و چه چیزهایی را باید در نظر بگیرید.

داستان‌های این مجموعه برای سنین 3 تا 7 سال تهیه شده است. تعداد زیادی از آنها داستان‌های قدیمی است. داستان‌هایی درباره موجودات جادویی و حیوانات عجیب و غریب، چندتایی هم حکایت‌هایی است از زندگی روزمره و تعدادی هم داستان‌های خود بیتریس هستند.

بیتریس در هلند به دنیا آمده اما در حال حاضر در اسکاتیش بورد زندگی می‌کند. او معلم مدرسه است و و در مدرسه ادینبورگ رادلف استینر به بچه‌ها درس می‌دهد. او از آموزش درس‌ها از قصه‌گویی استفاده می کرد.

این کتاب 152 صفحه‌ای را انتشارات قدیانی در شمارگان 1100 نسخه و قیمت 5 هزار تومان چاپ کرده است.