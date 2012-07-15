گاف میراث فرهنگی برای ثبت خانه سیمین در فهرست میراث ملی!

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران درباره ثبت ملی و خرید خانه "سیمین دانشو" توسط میراث فرهنگی گفته است که ورثه خانه "سیمین دانشور" برای ثبت ملی هماهنگ نیستند ولی ثبت این خانه در اولویت قرار دارد.

وی گفته است: این خانه اکنون در اختیار ورثه قرار دارد و تلاش داریم برای ثبت ملی با آن‌ها ارتباط بگیریم.

مدیرکل میراث پایتخت درحالی ثبت ملی این خانه را دراولویت قرار می دهد که دو خانه از خانه های سیمین دانشور و جلال آل احمد هشت سال پیش در فهرست ملی ثبت شده است.

خانه مشترک جلال و سیمین در سال83 ثبت ملی شده است

یکی از این خانه ها متعلق به خانه پدری جلال و شمس است که به نام خانه جلال آل احمد در روز بیست و پنجم مهر ماه سال 83 به شماره 11206 در فهرست میراث ملی قرار گرفته است این خانه اکنون در خیابان خیام قرار دارد و هنوز کاربری مشخصی از سوی اداره کل میراث تهران برای آن در نظر گرفته نشده است.

خانه پدری جلال و شمس در سال 83 در فهرست میراث ملی ثبت شد

خانه دیگری نیز در روز بیست و چهارم اسفند سال 83 با شماره 11466 به نام خانه جلال آل احمد و سیمین دانشور ثبت شده که این خانه با قدمت پهلوی دوم در خیابان شریعتی بن بست ارض قرار گرفته است.

این خانه بنا به اظهارات سیمین دانشور، در سال 1332 توسط مرحوم معینی و بنا به پیشنهاد جلال و سیمین ساخته شده و پس از مراجعت سیمین از آمریکا در مردادماه همان سال به اتفاق جلال در این منزل سکنی داشته اند. پس از فوت جلال در سال 48 سیمین در همین خانه تا پایان عمر زندگی کرد.

بی اطلاعی متولیان میراث فرهنگی از وضعیت خانه های تاریخی تهران نگرانی دوستداران میراث فرهنگی را در حفاظت از میراث ملی بیشتر می کند.