تظاهرات در تل آویو/ خودسوزی یک جوان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ساکنان رژیم صهیونیستی شب گذشته در نخستین سالروز اعتراضات در مناطق فلسطین اشغالی در تل آویو تظاهرات برپا کردند.

معترضین با سر دادن شعار، برقراری عدالت اجتماعی را خواستار شدند. در جریان این تظاهرات یک جوان بیست و چند ساله صهیونیست پس از قرائت نامه ای در جمع معترضین در اعتراض به نبود عدالت اجتماعی در فلسطین اشغالی خود را به آتش کشید.

بنا بر اعلام سخنگوی پلیس رژیم صهیونیستی اقدام این جوان خودکشی محسوب می شود. حال وی که هم اکنون در بیمارستان بسر می برد وخیم گزارش شده است.