قهرمانی دختران تهران و مرکزی در رقابت های تیراندازی با تپانچه کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تیراندازی قهرمانی دختران در رده های سنی نوجوانان و جوانان با شناخت تیم ها و نفرات برتر در بخش تپانچه بادی نیمه شب شنبه در سمنان پایان یافت.

در رقابتهای تیراندازی با اسلحه تپانچه 90 تیرانداز از 29 استان کشور در سمنان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در رقابتهای انفرادی رده سنی جوانان منیژه زارع از استان یزد، بهاره زمانیان از استان خراسان رضوی و هانیه جعفری از استان چهار محال وبختیاری در سکوی اول تا سوم ایستادند.

در رده تیمی این گروه استان مرکزی در صدر ایستاد و تیمهای هرمزگان و اصفهان دوم و سوم شدند.

در مسابقات تیراندازی رده نوجوانان نیز هانیه رستمیان از استان هرمزگان، مبینا آذر از استان مرکزی و شادی استادآقایی از استان تهران به ترتیب عنوانهای اول تا سوم را کسب کردند.

در قسمت تیمی این رده سنی نیز تهران اول شد و خراسان رضوی و یزد در رده های بعدی قرار گرفتند.

مسابقات تیراندازی با تفنگ و تپانچه بادی دختران کشور به مدت سه روز در سالن تیراندازی شهدای گمنام سمنان برگزار شد.

تیم اصفهان نیز عنوان اول رقابت های تیراندازی دختران هر دو رده جوان و نوجوان کشور در بخش تفنگ بادی را در سمنان از آن خود کرد.

به گزارش مهر، در این رقابت ها که با شرکت 29 تیم در سمنان برگزار شد، 250 تیرانداز دختر جوان و نوجوان در پیکارهای تیراندازی کشور در دو بخش تفنگ و تپانچه بادی که جنبه انتخابی تیم ملی را داشت با یکدیگر رقابت کردند.