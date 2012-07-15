به گزارش خبرنگار مهر، چگونگی قیام 15 خرداد 1342 و حوادث بعد از آن، برشی تاریخی است که در جلد هشتم «جاده جنگ» روایت میشود.
داستان این رمان از روز سوم شهریور 1320 و ماجرای هجوم روسها به کشور از شمال شرقی خراسان به ایران و اشغال کشور توسط متفقین آغاز میشود و با پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به اتمام میرسد.
هفت جلد نخست این اثر به جریان حضور روسها در ایران اختصاص دارد و در جلدهای بعدی حادثه 15 خرداد 1342، مبارزات و پیروزی انقلاب اسلامی و چگونگی آغاز و پایان جنگ تحمیلی مد نظر قرار می گیرد. 4 جلد آخر این رمان به حوادث جنگ تحمیلی می پردازد.
این مجموعه واقعه 15 خرداد 1342، فعالیت مبارزاتی گروههای اسلامی، تظاهرات مردمی، پیروزی انقلاب اسلامی، خرابکاری گروهکهای ضد انقلاب در کردستان و جنگ 8 ساله عراق علیه ایران را به تصویر میکشد.
«جاده جنگ» تاکنون موفق به دریافت جایزههای مختلفی از جمله کتاب سال جمهوری اسلامی، جلال، کتاب فصل، قلم زرین و ... شده است.
منصور انوری در حال حاضر نگارش جلدهای دیگر این رمان بلند را ادامه میدهد.
این رمان بلند توسط انتشارات سوره مهر منتشر میشود.
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