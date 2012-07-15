والدبودن استرس را کاهش می دهد/ پدر و مادرها کمتر بیمار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، شلدون کوهن و همکارانش در کالج ملون دانشگاه پیستبورگ پنسیلوانیا در تحقیقی افراد زیادی را در معرض ویروس سرماخوردگی و آنفولانزا قرار دادند و سپس بررسی کردند چه افرادی به این بیماری دچار می شوند.

در کمال تعجب کوهن و دستیارانش دریافتند 48 درصد از افرادی که بیمار شده اند صاحب فرزند نبوده اند.

تحقیقات آن ها نشان می دهد هرچه تعداد فرزاندان در خانواده بیشتر باشد احتمال بیمار شدن والدین کمتر می شود.

نکته جالب اینجا است که الزاما نیازی به حضور فیزیکی فرزندان در خانه نیست. آمار و ارقام می گویند والدینی که فرزندانشان خانه را ترک کرده اند 27 درصد کمتر احتمال دارد به بیماری دچار شوند.

نیوساینتیست در این باره نوشته است میزان پادتن ها در والدین صاحب فرزند و فاقد فرزند در یک سطح بوده و همین نکته تعجب پژوهشگران را برانگیخته است.

آنها معتقدند حس خوب والدبودن باعث خوشحالی شده و سطح استرس فرد را کاهش می دهد و استرس کمتر باعث افزایش ایمنی بدن می شود.