نارضایتی مردم بناب از کیفیت پایین نان

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام محمد باقری بنابی شامگاه دیروز شنبه در گفتگویی با خبرنگاران با اشاره به مراجعات و شکایات متعدد مردم در خصوص بالا بودن«نرخ نان» و همچنین پایین آمدن«کیفیت» آن گفت: این وضعیت را فقط در استان آذربایجان شرقی شاهد هستیم و در استانهای همجوار علیرغم اینکه قیمتها متعادل است، کیفیت نان نیز بالاست.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: بدنبال افزایش نرخ نان در این استان عده ای افراد سودجو فرصت را غنیمت شمرده و نه تنها نان با کیفیت ارائه نکردند، بلکه نان را بصورت خمیر و کیلویی تحویل مردم دادند.

این نماینده مجلس ضمن درخواست از مسئولان اداره کل استاندارد و مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت برای توجه اساسی به این موضوع ، از فرماندار و دستگاههای نظارتی شهرستان نیز خواست تا با نظارت دقیق به مطالبات به حق مردم توجه و رسیدگی کنند.

باقری بنابی در ادامه تصریح کرد: نانوایی ها تا کنون نتوانسته اند انتظارات مصرف کنندگان را برآورده کنند و هنوز هم در شهرستان بناب نانی که به مردم عرضه می شود، با نرخ بالا و حاشیه های سوخته یا خمیر می باشد.

وی از مسئولان و متولیان امر خواست قبل از اینکه مشکل نان به یک مشکل سیاسی تبدیل شود، در جهت رفع آن قدم بردارند.