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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۷

نماینده بناب اعلام کرد:

نارضایتی مردم بناب از کیفیت پایین نان

نارضایتی مردم بناب از کیفیت پایین نان

بناب - خبرگزاری مهر: نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی گفت: در حالی که مردم منتظر بودند با افزایش قیمت نان، نان با کیفیت سر سفره های خود ببینند، ولی روز به روز شاهد پایین آمدن کیفیت نان هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام محمد باقری بنابی شامگاه دیروز شنبه در گفتگویی با خبرنگاران با اشاره به مراجعات و شکایات متعدد مردم در خصوص بالا بودن«نرخ نان» و همچنین پایین آمدن«کیفیت» آن گفت: این وضعیت را فقط در استان آذربایجان شرقی شاهد هستیم و در استانهای همجوار علیرغم اینکه قیمتها متعادل است، کیفیت نان نیز بالاست.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: بدنبال افزایش نرخ نان در این استان عده ای افراد سودجو فرصت را غنیمت شمرده و نه تنها نان با کیفیت ارائه نکردند، بلکه نان را بصورت خمیر و کیلویی تحویل مردم دادند.

این نماینده مجلس ضمن درخواست از مسئولان اداره کل استاندارد و مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت برای توجه اساسی به این موضوع ، از فرماندار و دستگاههای نظارتی شهرستان نیز خواست تا با نظارت دقیق به مطالبات به حق مردم توجه و رسیدگی کنند.

باقری بنابی در ادامه تصریح کرد: نانوایی ها تا کنون نتوانسته اند انتظارات مصرف کنندگان را برآورده کنند و هنوز هم در شهرستان بناب نانی که به مردم عرضه می شود، با نرخ بالا  و حاشیه های سوخته یا خمیر می باشد.

وی از مسئولان و متولیان امر خواست قبل از اینکه مشکل نان به یک مشکل سیاسی تبدیل شود، در جهت رفع آن قدم بردارند.

کد مطلب 1650131

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