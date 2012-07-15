به گزارش خبرنگار مهر، برنامه‎های آماده‎سازی تیم ملی والیبال که به عنوان نماینده آسیا در رقابت‏های انتخابی لیگ جهانی 2013 انتخاب شده است، با برگزاری دیدارهای تدارکاتی برابر تونس آغاز شد. این تیم طی دو روز گذشته در تهران برگزارکننده دیدار مقابل تونس بود که طی آن صاحب دو پیروزی شد. تیم ملی والیبال امروز یکشنبه نیز آخرین دیدار برابر این تیم را برگزار خواهد کرد تا پس از آن مهیای سفر به روسیه شود.

طبق برنامه سفر به مسکو و برگزاری دو دیدار تدارکاتی در این شهر دومین برنامه آماده سازی تیم ملی والیبال است. به همین منظور ملی‏پوشان والیبال کشورمان بامداد دوشنبه تهران را به مقصد مسکو ترک می‏کنند. علیرضا نادی، مهدی مهدوی، میرسعید معروف، حمزه زرینی، سیدمحمد موسوی، سعید مصطفی‌وند، فرهاد ظریف، سامان فائزی، امیر غفور، فرهاد قائمی، مجتبی میرزاجانپور، شهرام محمودی، علیرضا مباشری و یاشار شاهینی بازیکنانی هستند که ترکیب تیم ملی را در این سفر تشکیل می‌دهند.

تیم ملی والیبال که رقابت‎های کاپ آسیا را هم در پیش دارد، پس از دو روز اردو در روسیه، از این کشور راهی لهستان می‌شود تا در جام واگنر شرکت کند. مسابقات والیبال جام واگنر لهستان از 30 تیرماه آغاز می‎شود و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت. آرژانتین و لهستان در کنار ایران و تیم میزبان در این رقابت‌ها شرکت می‎کنند. تیم ملی والیبال ایران اولین دیدار خود در مسابقات جام واگنر لهستان را برابر میزبان برگزار می‏کند.

مسابقات والیبال کاپ آسیا 11 تا 17 شهریورماه در ویتنام برگزار می‏شود. ایران مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‏هاست. ضمن اینکه تیم ملی والیبال بنا بر اعلام کنفدراسیون آسیا، به عنوان نماینده این قاره در رقابت‏های انتخابی لیگ جهانی انتخاب شده است. براین اساس تیم ایران به طور مستقیم به دور دوم این رقابت‎ها راه پیدا می‏کند. تیم ملی والیبال ایران در این مرحله باید به مصاف نماینده قاره آفریقا برود. برنده دیدار تیم‎های ایران و نماینده آفریقا در مرحله نهایی با تیم شانزدهم لیگ جهانی 2012 برای راهیابی به لیگ جهانی 2013 پیکار خواهد کرد. تاریخ برگزاری این دیدارها اعلام نشده است.