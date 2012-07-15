بانوان ایرانی رقبای خود را شناختند/ قرعه سخت مهسا افسانه و خوش قدم

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی یازدهمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان برگزار شد و بانوان کاراته‌کای کشورمان حریفان خود را شناختند.

براساس این گزارش، در وزن 50- کیلوگرم که 16 کاراته‌کا حضور دارند، نسرین دوستی در مبارزه اول باید به مصاف "النا مالک نور" از مالزی برود. او در صورت پیروزی برابر حریف مالزیایی با برنده دیدار کاراته‌کاهایی از افغانستان و ازبکستان روبه‌رو خواهد شد. در گروه دوستی کاراته‌کاهایی از کره جنوبی، هند، اندونزی و چین نیز حضور دارند.

همچنین در وزن 55- کیلوگرم که با حضور 25 کاراته‌کا برگزار می‌شود، فاطمه چالاکی در گروه A به مصاف "نیشا آلاگاسان" از مالزی می‌رود. چالاکی در مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در سال 2011 هم با این کاراته‌کا مبارزه کرد و پیروز شد. چالاکی در صورت غلبه بر حریف مالزیایی به مصاف برنده مبارزه کاراته‌کاهایی از چین و تایوان می‌رود. در گروه A وزن 55- کیلوگرم مسابقات کاراته قهرمانی آسیا بانوان کاراته‌کایی از هند، ازبکستان، ویتنام و کره جنوبی نیز حضور دارند.

سمانه خوش قدم، نماینده تیم کاراته بانوان کشورمان در وزن 61- کیلوگرم است که باید ابتدا با "گوپالاسامی" از مالزی، نایب قهرمان بازی‌های آسیایی گوانگجو و دارنده مدال برنز مسابقات آسیایی چین در سال 2011 مبارزه کند. خوش قدم در صورت پیروزی مقابل این کاراته‌کا باید به مصاف حریف ژاپنی، دارنده مدال طلای مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در سال 2011 برود. در گروه خوش قدم کاراته‌کاهایی از کره جنوبی، ازبکستان، تاجیکستان، ویتنام و سری‌لانکا حضور دارند. در این وزن 16 کاراته‌کا باهم رقابت می‌کنند.

در وزن 68- کیلوگرم مسابقات کاراته قهرمانی آسیا پگاه زنگنه در نخستین مبارزه با "جفری کریسنان" از مالزی مبارزه می‌کند و در صورت برتری مقابل این حریف مالزیایی باید به مصاف برنده رقابت کاراته‌کاهایی از پاکستان و ویتنام برود. در این گروه 16 کاراته‌کا حضور دارند که نمایندگان ژاپن، کره جنوبی و هند از جمله آنها هستند.

حمیده عباسعلی، دیگر نماینده کشورمان است که در وزن 68+ کیلوگرم بانوان باید در گروهی به رقابت بپردازد که 10 کاراته‌کا در آن حضور دارند. عباسعلی پس از استراحت در دور نخست در اولین گام با "هن کوماری" از هند دیدار می‌کند. در گروه عباسعلی نمایندگانی از چین، قزاقستان و مالزی حاضرند.

تیم کاراته بانوان ایران در بخش کومیته تیمی مسابقات کاراته قهرمانی آسیا با حریفان خود از قاره کهن به رقابت خواهد پرداخت. در بخش کومیته تیمی که 17 تیم حضور دارند، تیم ایران در اولین دیدار به مصاف افغانستان می‌رود که در صورت پیروزی در این مسابقه می‌بایست با برنده مبارزه تیم‌های اندونزی و مالزی دیدار کند. در گروه ایران، تیم‌های هنگ کنگ، کره جنوبی و قزاقستان نیز حضور دارند.

در بخش کاتای تیمی مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در بخش بانوان هشت تیم شرکت دارند. تیم ایران در این بخش از رقابت‌ها در مبارزه اول با تیم ویتنام و در صورت پیروزی بر ویتنام با تیم ازبکستان، میزبان مسابقات مبارزه خواهد کرد.

در کاتای انفرادی این مسابقات نیز مهسا افسانه، نماینده کاتای بانوان کشورمان است که با قرعه سختی مواجه شده. وی در ابتدا باید با "تی هویی" از تایوان مسابقه دهد و سپس با "لی جی" از مالزی دیدار کند. در گروه بانوی کاتاروی ایرانی "ریکا اسامی" ژاپنی به همراه کاتاروهایی از هنگ کنگ و افغانستان نیز حضور دارند.

مسابقات کاتای تیمی، کومیته تیمی و کاتای انفرادی رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا در روز آخر این مسابقات برگزار خواهد شد. در پیکارهای کاراته قهرمانی آسیا که از فردا دوشنبه 26 تیرماه در بخش بزرگسالان پیگیری می‌شود، 249 کاراته‌کا از 25 کشور آسیایی به روی تاتامی می‌روند.