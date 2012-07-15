قدردانی یاران انقلاب 14 فوریه بحرین از مواضع رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، ائتلاف یاران انقلاب 14 فوریه در بیانیه ای که نسخه ای از آن برای شبکه العالم ارسال شده، تأکید کرد: امام خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی و ولی امر مسلمین بارها با اتخاذ مواضعی تاریخی، از مطالبات عادلانه و مشروع ملت بحرین دفاع کرده اند .



ائتلاف یاران انقلاب 14 فوریه بحرین بار دیگر از مواضع رهبری قدردانی کرده و امیدوار است که مواضع انقلابی ایشان مرهمی بر زخم خانواده های شهدا، مجروحان، و بازداشت شدگان باشد.

دراین بیانیه آمده است: در سایه سکوت رژیم های واپسگرای عربی، غرب و استکبارجهانی، مردم بحرین در معرض نقض گسترده حقوق بشر و هتک حرمت قرار دارند.



این ائتلاف خاطرنشان کرد: سرکوب شدید و جنایت جنگی و هتک حرمت ها و مقدسات در بحرین با فرمان مستقیم باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا، کاخ سفید، انگلیس، و صهیونیسم جهانی صورت می گیرد.



ائتلاف یاران انقلاب 14 فوریه تأکید کرد: اگر رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر انگلیس انسانهای غیرتمند و شرافتمندی بودند، به رژیم آل خلیفه برای سرکوب مردم چراغ سبز نشان نمی دادند .. اگر دختران رئیس جمهوری آمریکا یا نخست وزیر انگلیس و یا سفرای آنها در بحرین مورد تعرض، تجاوز و آزار جنسی قرار می گرفتند، چه موضعی اتخاذ می کردند .. آیا در چنین شرایطی در خصوص شرافت و ناموس خود غیرت به خرج می دادند یا خیر؟!



در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: آمریکا و استعمار پیر انگلیس با وجود دانش و تجاربشان، و اعزام جاسوسان و کارشناسان به بحرین، در برابر مردم این کشور شکست خورده و نتوانستند مردم، انقلابیون و شخصیتهای ملی را به زانو در آورند.



ائتلاف یاران انقلاب 14 فوریه با اشاره به اقدامات تجاوزکارانه دیروز نیروهای آل خلیفه در حمله به منازل مسکونی در روستای کرزکان و آزار و اذیت زنان، خاطرنشان کرد: بسیاری از ساکنان این روستا از حمله نیروهای آل خلیفه به منازلشان، تخریب اثاثیه، آزار و اذیت غیراخلاقی زنان، و ضرب و شتم آنها شکایت کرده اند.