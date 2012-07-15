به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه در حاشیه مراسم افتتاح ضیافت اندیشه، در دانشگاه صنعی شریف گفت: از دیگر سیاست های بنیاد ملی نخبگان برای جذب نخبگان، تدوین آیین‌نامه فارغ التحصیلان دکتری و پسا دکتری است.

وی با اشاره به برنامه طرح ضیافت اندیشه افزود: یکی از برنامه های بنیاد ملی نخبگان، مسایل فرهنگی استعدادهای برتر و نخبگان است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: بنابراین برای این استعدادهای برتر در تابستان برنامه های فرهنگی ویژه ای درنظر گرفته ایم که یکی از آنها مشارکت بنیاد در طرح ضیافت اندیشه است که در ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

وی افزود: سال گذشته بیش از 300 نفر از استعدادهای برتر تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان در برنامه ضیافت اندیشه در شهر مقدس مشهد شرکت کردند و امسال 120 نفر در برنامه ضیافت اندیشه در دانشگاه صنعتی شریف شرکت می کنند.

سلطانخواه افزود: بیش از 200 نفر از استعداهای برتر تحت پوشش بنیاد ضیافت اندیشه ای که در مشهد مقدس برگزار می شود شرکت می کنند و از برنامه های این ضیافت بهره معنوی لازم را می برند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره حمایت از نخبگان قرآنی هم گفت: آیین‌نامه حمایت از نخبگان قرآنی تهیه شده و اجرا می شود، همچنین آیین‌‎‌نامه مذکور درحال بازنگری است تا موارد برخورداری نخبگان قرآنی از این آیین‌‌نامه گسترش یابد. اکنون آیین‌نامه نخبگان قرآنی توسط هیات امنا تصویب شده و 60 نفر از نخبگان قرآنی تحت پوشش قرار بنیاد قرار دارند.