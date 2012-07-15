  1. بین الملل
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۳۴

ادامه اعتراضات مسالمت آمیز /

سرنگونی آل سعود خواسته مردم/"هیهات من الذله" در عربستان طنین انداز شد

سرنگونی آل سعود خواسته مردم/"هیهات من الذله" در عربستان طنین انداز شد

مردم شهر قطیف در شرق عربستان بار دیگر با برگزاری تظاهرات علیه رژیم آل سعود شعار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الشرق، مردم شهر القطیف در شرق عربستان شب گذشته بار دیگر علیه آل سعود تظاهرات برگزار کردند.

تظاهرات کنندگان شعارهایی همچون "هیهات من الذله، از حق خود کوتاه نمی آییم و مردم خواستار سرنگونی رژیم هستند" سر دادند.

در این تظاهرات یکی از تظاهرات کنندگان در سخنانی  ضمن درخواست فوری آزادی شیخ نمر باقر النمر درباره وخامت اوضاع در صورت ادامه بازداشت این روحانی مشهور عربستانی هشدار داد.

تظاهرات کنندگان همچنین پرچم بحرین را به نشانه همبستگی با ملت مظلوم این کشور حمل کردند.

کد مطلب 1650148

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