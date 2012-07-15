"شور شیرین" ابتدا با مظلومیت و بعد با اقتدار اکران شد

به گزارش خبرنگار مهر، شور شیرین ساخته جواد اردکانی فیلمی حماسی از دلاور مردی های یکی از فرزندان غیور ایران ‌زمین به نام سردار محمود کاوه است که به‌ عنوان یکی از فرماندهان سپاه سقز به جنگ نفاق و ضد انقلاب رفت.

این فیلم در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با پرداختن به بخشی از زندگی این شهید بزرگوار در استان کرمانشاه و به کمک سپاه نبی اکرم(ص) این استان ساخته و آماده نمایش شد.

اما متاسفانه با اینکه این فیلم سینمایی در جشنواره فیلم فجر توانست جایزه نگاه ملی را به خود اختصاص دهد در زمان اکران که طبق قول های داده شده باید نوروز 91 می‌بود دچار مشکلاتی شد و اکران آن به تعویق افتاد.

این فیلم ارزشی، علی‌رغم تلاش تمام دست اندر‌کارانش در موعد مقرر روی پرده نرفت و شورای صنفی نمایش در زمانی نه چندان مناسب برای اکران یک فیلم یعنی خرداد ماه سال جاری که مصادف با فصل امتحانات و در آستانه تعطیلی مدارس و ماه رمضان اجازه‌ اکران آن را صادر کرد و برای اولین بار در 7 تیر‌ماه سال جاری روی پرده رفت که با استقبال خوبی نیز از سوی مردم مواجه شد.

در 19 تیر‌ماه سال‌جاری، شور شیرین به عنوان اولین فیلم رسمی این سینما با حضور استاندار کرمانشاه، فرمانده سپاه نبی اکرم(ص)، جمعی از مسئولین و تعداد زیادی از عوامل و بازیگران این فیلم به روی پرده رفت.

پس از اکران شور شیرین، ابراهیم اصغری، تهیه کننده این فیلم با خبرنگار مهر گفتگویی داشت که ماحصل آن در ادامه خواهد آمد.

این فیلم به عنوان اولین فیلم درتنها سینمای مدرن کرمانشاه اکران شد، نظر شما در این رابطه چیست؟

هم برای اکران این فیلم و هم برای مردم کرمانشاه بسیار خوشحالم چرا که این مردم سال‌ها از داشتن سینما محروم بودند و هم اکنون به عنوان کسی که در عرصه سینما فعالیت دارد با دیدن این سینما به خودم بالیدم و خوشحالم که شور شیرین به عنوان اولین فیلم جدی این سینما نمایش داده شد و از تمام مسئولینی که در ساخت و بازسازی آن نقش داشتند تشکر می کنم.

با توجه به اینکه شور شیرین فیلمی ارزشی است، چرا برای مدتی با اکران آن مخالفت شد؟

البته من چند روزی بود که از این حاشیه ها فاصله گرفته بودم اما فراموش نمی شود، چرا که انتظار من و سایر همکارانم با توجه به موضوع فیلم و شخصیتی که در فیلم به آن پرداخته می شد این بود که بدون هیچ مشکلی اکران شود اما به‌دلیل مشکلات قبلی که وجود داشت این فیلم اکران نشد و علی رغم خواهش های ما اکران فیلم چند ماهی به تعویق افتاد و احساس کردم که شاید این مشکلات قدیمی اهمیت بیشتری داشته باشند.

دلیل مخالفت چه بود آیا محتوای فیلم مشکلی داشت؟

مسلما این اختلافات بر سر محتوای فیلم نبوده و اگر منصفانه بگویم همه بر سر اکران فیلم متفق‌القول بودند و اختلافات بر سر مسائل دیگری بود به جرات می توان گفت که اگر فیلمی غیر از این فیلم قرار بود که در سینما آزادی اکران شود و این اختلافات پی گیری می شد شاید چنین نتیجه‌ای حاصل نمی شد.

بالاخره شور شیرین ابتدا با مظلومیت و بعد با اقتدار در سینماهای کشور و آزادی اکران شد و مخاطبان زیادی را نیز جذب کرد که این خود نشان از مردمی بودن آن است و آمار استقبال مردم این را به اثبات می رساند.

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