پرداخت مالیات؛ پله نخست رونق اقتصادی/ وصول 2.3 میلیارد مالیات در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر بخش عمده ای از اعتبارات و درآمدهای مالیاتی، صرف عمران، آبادانی و امور زیربنایی کشور می شود.

با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی، رابطه مستقیمی با بودجه استان دارد، نقش مهم و سازنده ای در اقتصاد کشور و برقراری عدالت در جامعه ایفاء می کند و با رشد آن، شاهد توسعه و عمران هرچه بیشتر استان خواهیم بود.

دست اندرکاران و صاحب نظران امر معتقدند: ایجاد امنیت، رفاه اجتماعی و گسترش خدمات از مزایای پرداخت مالیات است و باید با فرهنگ سازی مناسب، مردم را از مزایای پرداخت مالیات آگاه کرد.

به اعتقاد آنها، مردم باید مالیات را جزیی از بدهی خود به دولت بدانند و پرداخت به موقع مالیات باید در جامعه به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا مردم مالیات خود را به موقع پرداخت کنند.

صاحب نظران بر این عقیده اند: بهبود نظام مالیاتی بدون توجه به سیاست هایی که مبتنی بر ارتقای فرهنگ مالیاتی باشد، محقق نمی شود و با توجه به اهمیت مالیات در پیشبرد اهداف اقتصادی دولت، شناسایی ویژگی ها و نوع کارکردهای مالیات های اسلامی می تواند جهت گیری کلی نظام مالیاتی را آشکار ساخته و دستیابی به اهداف مد نظر سند چشم انداز توسعه در بخش مالیاتی را تسریع بخشد.

تحقق اهداف اقتصادی دولت به خصوص در بحث مالیات، نیازمند اطلاع رسانی و فرهنگ سازی است و مردم باید در خصوص نحوه دریافت مالیات، هزینه کردن و میزان تاثیرگذاری آن بر اقتصاد و عمران و آبادانی کشور و استان، اطلاعات و شناخت کافی داشته باشند.

بنابراین اراده مردم، عمده‌ ترین نقش را در اجرای قانون مالیات‌ها ایفا می‌کند و به این لحاظ موثرترین عامل موفقیت در اجرای این قوانین، فرهنگ مالیاتی جامعه است.

کارشناسان می گویند: در این زمینه باید اطلاع رسانی و به مردم اعلام شود که چرا باید مالیات بپردازند و مالیاتی که گرفته می شود به چه مصارفی می رسد و آشنایی مردم از چگونگی مصرف درآمدهای مالیاتی می تواند نقش مهمی در افزایش این درآمدها داشته باشد.

در برنامه چهارم و پنجم توسعه، گسترش پایه های مالیاتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، مورد تاکید جدی قرار گرفته و در این میان، طرح مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مهمترین پایه مالیاتی تامین کننده درآمدهای دولت، به عنوان یک راهکار مناسب جهت اصلاح نظام مالیاتی محسوب می شود.

بنابراین ضروری به نظر می‌رسد با گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در سطح جامعه و شناختن اهمیت آن در توزیع درآمد، ایجاد عدالت اجتماعی و از بین بردن فاصله‌های طبقاتی، آن را جایگزین اقتصاد متکی بر نفت کرده و بسترهایی به وجود آید تا مالیات ‌دهی جزو وظایف و تکالیف مهم آحاد جامعه تلقی شود.

هزینه های وصول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سایر انواع مالیات ها پایین تر است

معاون مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان یزد با اشاره به نقش مالیات در عمران و آبادانی کشور و استان یزد گفت: هزینه های وصول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سایر انواع مالیات ها پایین تر است.

محمدعلی اسد آبشوری بر ضرورت پژوهش در زمینه مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد و اظهار داشت: اخذ مالیات باید نخستین منبع مالی دولت به شمار آید.

معاون مالیات بر ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی استان یزد تصریح کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده از پیشرفته ترین نوع مالیات ها در سراسر جهان است.

وی با بیان اینکه فرار مالیاتی در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، عنوان کرد: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از راهکارهای مناسب برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی است.

مالیات بر ارزش افزوده، تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی را بدنبال دارد

معاون هزینه سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد نیز با اشاره به اهمیت جایگاه مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن در توسعه و رونق اقتصادی کشور، گفت: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن بر اساس مصرف کالا و دریافت خدمات، تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه را بدنبال دارد.

سید حسن میرزاده افزود: با اختصاص بخشی از اعتبارات از محل وصول این نوع مالیات به شهرداری ها و دهیاری ها، شاهد توسعه متوازن در نقاط مختلف کشور و استان خواهیم بود.

وی اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی و ایجاد زیر ساخت ها برای توسعه را از دیگر مزایای قانون مالیات بر ارزش افزوده برشمرد و اظهار داشت: با اجرای زیر ساخت های عمرانی، توسعه آموزش و پرورش در مناطق کمتر توسعه یافته و گسترش خدمات در مناطق محروم ، اثرات مالیات بر زندگی مردم ملموس شده و آنها انگیزه بیشتری برای پرداخت مالیات پیدا می کنند.

به گفته وی از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده به سبد هزینه مردم رفته و آنها توقع دریافت خدمات متناسب با این هزینه ها را دارند؛ باید در خصوص هزینه کردن درآمدهای مالیاتی اطلاع رسانی لازم به مردم صورت گیرد تا آنها در جریان هزینه عمران، توسعه شهر و روستا ها را که از محل مالیات تامین می شود قرار گیرند.

رئیس خزانه معین استان یزد با بیان اینکه طی سالهای اخیر وصول مالیات به سمت مالیات بر ارزش افزوده سوق داده شده است، تصریح کرد: این امر نشان می دهد که مالیات بر اساس میزان مصرف کالا و ارائه خدمات در جامعه وصول شده است.

مودیان، اظهار نامه مالیاتی خود را تسلیم کنند و از تسهیلات آن بهره مند شوند

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد نیز اظهار داشت: کلیه مودیان اعم از حقیقی و حقوقی تا پایان تیرماه اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی تسلیم کنند و از تسهیلات و معافیت مالیاتی بهره مند شوند.

سیدرضا نوربخش بیان داشت: بهره مندی مودیان از تسهیلات مالیاتی، منوط به ارائه اظهار نامه است.

وی افزود: مودیانی که از ارائه اظهار نامه خودداری کنند، ضمن اینکه از تسهیلات مالیاتی بهره مند نمی شوند؛ مشمول جریمه عدم ارائه اظهار نامه نیز خواهند شد که قابل بخشودگی نیست.

نوربخش با بیان اینکه همه شرایط و امکانات برای پرداخت مالیات در استان یزد فراهم است؛ گفت: همچنین مودیانی که اظهار نامه خود را به صورت الکترونیکی ارائه دهند از تسهیلات ویژه ای برخوردار می شوند و این عده می توانند 30 درصد مالیات خود را نقدی و بقیه را در هفت قسط ماهانه پرداخت کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد، مودیان مالیاتی را شامل اصناف و صاحبان صنایع برشمرد و گفت: اصناف، مالیات سال 90 خود را با افزایش 15 درصدی نسبت به مالیات قطعی سال 89 پرداخت می کنند و بخش صنعت اعم از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان طبق اسناد و مدارک خودشان، اظهارنامه ارائه می دهند و مالیات خود را پرداخت می کنند.

اجرای طرح پیش ثبت نام الکترونیکی مودیان مالیاتی در یزد

وی از اجرای طرح پیش ثبت نام الکترونیکی مودیان مالیاتی برای دریافت کد اقتصادی خبر داد و گفت: این طرح خرداد ماه امسال برای اشخاص حقوقی اجرا شد و اغلب شرکت های حقوقی نسبت به پیش ثبت نام الکترونیکی جهت دریافت کد اقتصادی اقدام کرده اند.

وی با بیان اینکه از این پس دریافت اظهار نامه مالیاتی مودیان حقوقی بر اساس کد اقتصادی و شناسه ملی انجام می شود، تصریح کرد: بهره مندی از کلیه خدمات الکترونیکی نظام مالیاتی، رویت پرونده مالیاتی به صورت آنلاین و برخورداری از امضای الکترونیکی در فرایندهای پرداخت مالیات از مزایای طرح یاد شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد اضافه کرد: در سال جاری تعدادی اشخاص حقوقی که شرایط دریافت امضای الکترونیکی داشتند، موفق شدند اظهار نامه مالیاتی خود را با امضای الکترونیکی ارائه دهند.

فرار مالیاتی به زودی از بین می رود/ وصول 2.3 میلیارد ریال مالیات مستقیم در یزد

وی با اشاره به طرح تحول اقتصادی دولت از اجرای طرح جامع نظام مالیاتی در این راستا خبر داد و گفت: این طرح در حال اجراست و با اجرای کامل آن، فرار مالیاتی از بین خواهد رفت و یا به حداقل خواهد رسید.

وی در خصوص عملکرد سال گذشته این بخش، گفت: سال گذشته افزون بر سه هزار میلیارد ریال مالیات در استان وصول شد که از این میزان دو هزار و 344 میلیارد ریال مستقیم و بقیه مالیات بر ارزش افزوده است.

نور بخش افزود: 9 درصد کل مالیات وصول شده مربوط به اصناف و مشاغل، 12 درصد مربوط به مالیات حقوق اشخاص دولتی، 62 درصد مربوط به مالیات عملکرد اشخاص حقوقی غیر دولتی و بقیه مربوط به سایر بخش ها از جمله مالیات بر املاک اجاره (مستغلات) و ارث است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مالیات وصول شده به حساب خزانه دولت واریز می شود گفت: برخی فکر می کنند مالیات پرداختی در استان در مناطقی غیر از این استان خرج و هزینه می شود در حالیکه این طور نیست و درآمدهای وصولی به خود استان باز می گردد و برای رونق اقتصادی، عمران، آبادانی و رفاه و ارائه خدمات بهتر به مردم هزینه می شود.

اختصاص 150 میلیارد ریال از وصول مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری یزد

نوربخش یادآور شد: با پرداخت مالیات، دولت بهتر می تواند خدمات خود را به مردم ارائه دهد و فعالیت عمرانی در بخش های شهرسازی، زیباسازی و فضای سبز یزد و خدمات شهرداری از محل دریافت مالیات بر ارزش افزوده انجام می شود و سال گذشته از محل وصول عوارض مالیات بر ارزش افزوده، حدود 150 میلیارد ریال به شهرداری یزد اختصاص یافت.

اجرای طرح جامع مالیاتی، گام مهمی در راستای تحقق سیاست اقتصادی دولت است

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد همچنین با اشاره به طرح تحول اقتصادی دولت، اجرای طرح جامع مالیاتی را گامی مهم در راستای تحقق سیاست های اقتصادی دولت برشمرد و گفت: این طرح موجب رضایتمندی مودیان می شود و هدف کلی آن افزایش درآمدها و میزان رضایتمندی صاحبان منابع است.

مرادعلی میر نیز با اشاره به اینکه تیرماه زمان پرداخت مالیاتهاست عنوان کرد: اجرای طرح جامع مالیاتی، موجب تحقق عدالت مالیاتی و تسهیل در خدمت رسانی به مردم می شود و با افزایش درآمدهای مالیاتی، امکان انجام فعالیت های عمرانی نیز درکشور افزایش می یابد.

وی همچنین خواستار اطلاع رسانی در خصوص ضرورت پرداخت مالیات و فرهنگ سازی در این زمینه از سوی رسانه ها، نهادها و شخصیت های فرهنگی جامعه شد و گفت: این امر موجب افزایش سطح مشارکت مردم در پرداخت مالیات می شود.

میز افزود: آگاه ساختن مردم در مورد نقش مالیات در توسعه و رونق اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به اجرای طرح تحول اقتصادی و برنامه های دولت در خصوص تحول در امور مالیاتی، اصلاح نظام مالیاتی و اظهار نامه مالیاتی به منظور جلب مشارکت مردم در پرداخت مالیات، تصریح کرد: تحول در نظام مالیاتی از محورهای اجرای طرح تحول اقتصادی است.

وی با تاکید بر نقش مالیات را در توسعه و آبادانی کشور و استان یزد یادآور شد: باید نقش مالیات در توسعه اقتصاد کشور، انجام زیر ساخت ها و پیشرفت پروژه های عمرانی برای مردم تبیین و اثرات مثبت آن به مردم معرفی شود.

میر اظهار داشت: درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در منابع درآمدی کشور ایفا می کند و اتکای دولت به این گونه درآمدها، حکایت از سلامت اقتصادی دارد.

وی عنوان کرد: مالیات و نظام مالیاتی دارای نقش مؤثری در روند توسعه کشور است و می تواند در سیاستگذاری های توسعه صنعتی نیز نقش کلیدی ایفا کند.

میر با بیان اینکه با پرداخت مالیات می توان وابستگی درآمد جاری دولت را به نفت کاهش داد، اضافه کرد: مالیات ابزاری به منظور توزیع بهتر و عادلانه تر درآمدها است که از افراد با درآمدها و ثروت های بالا اخذ و به همه اقشار جامعه و به ویژه اقشار کم درآمد اختصاص می یابد.