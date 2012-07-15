اهمیت تسلیم السنوسی در روشن شدن سرنوشت امام موسی صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، با گذشت بیش از 34 سال از ناپدید شدن امام موسی صدر و دو تن از یارانش در سفر بی بازگشت به لیبی که به دعوت شخص قذافی صورت گرفت، این روزها امیدها برای اعلام حقیقت این موضوع بیشتر شده است.

البته انتظار می رفت پس از سقوط رژیم قذافی زوایای جدیدی از پرونده ربایش ایشان کشف شود، اما مسئولان لیبی تاکنون عزم جدی در این زمینه از خود نشان نداده اند.

این در حالی است که خانواده امام موسی صدر و یارانش معتقدند با توجه به اینکه هنوز هیچ گونه مدرکی دال بر شهادت ایشان کشف نشده، امام موسی صدر و یارانش زنده هستند.

از سوی دیگر، طی روزهای اخیر مقامات ارشد فعلی و سابق لیبی اظهاراتی را مطرح نموده اند که به نقش ویژه "عبدالله السنوسی" رئیس سرویس اطلاعاتی رژیم قذافی که هم اکنون در موریتانی بسر می برد، تاکید دارد.

"علی عاشور" وزیر دادگستری لیبی اخیرا در گفتگو با یک شبکه لبنانی اظهار داشت: بر مبنای اطلاعات موجود امام موسی صدر چند سال در زندان ابوسلیم طرابلس تحت بازداشت بوده، اما از سال 1997 تاکنون اطلاعی از ایشان در دست نیست. وزیر دادگستری لیبی تاکید کرد: معتقدم "عبدالله السنوسی" نقش بزرگی در این مسئله ایفا کرده است.





المسماری که از سالهای 1997 تا 2010 رئیس اداره تشریفات رژیم قذافی بوده، اظهار داشت: السنوسی رئیس سرویس اطلاعات و دوست نزدیک قذافی نقش عمده ای در جنایت ناپدیدشدن امام موسی صدر داشته است.

از سوی دیگر، "نوری المسماری" رئیس اداره تشریفات رژیم قذافی در گفتگو با الحیات فاش کرد: چهار نفر از افسران ارشد رژیم قذافی از جمله "عبدالله السنوسی" در مسئله ترور امام موسی صدر نقش ایفا کرده اند.المسماری که از سالهای 1997 تا 2010 رئیس اداره تشریفات رژیم قذافی بوده، اظهار داشت: السنوسی رئیس سرویس اطلاعات و دوست نزدیک قذافی نقش عمده ای در جنایت ناپدیدشدن امام موسی صدر داشته است.

وی با اشاره به اینکه نقش السنوسی در مخفی کردن این جنایت کاملا مشخص است، افزود: من در سال 1978 (سال ورود امام موسی صدر به لیبی) مسئول قسمت تشریفات وابسته به وزارت خارجه بودم. در آن زمان السنوسی که افسری دون پایه در اداره اطلاعات جنگی بود طی تماسی از من خواست که برای سه گذرنامه خارجی ویزای ایتالیا بگیرم. من در آن زمان به موضوعی شک نکردم اما فقط برای اطمینان، گذرنامه ها را باز کردم که یکی از آنها متعلق به امام موسی صدر بود. در نهایت من برای این گذرنامه ها ویزای ایتالیا گرفتم و آنرا تحویل السنوسی دادم. اما در همان زمان خبر ناپدیدشدن امام موسی صدر را شنیدم.



در همین راستا روزنامه الحیات در گزارشی با اشاره به اینکه السنوسی پس از سقوط رژیم قذافی از لیبی گریخت و به موریتانی پناه برده است، تاکید کرد: هم اکنون اهمیت بازگرداندن و تسلیم السنوسی به لیبی از سوی موریتانی در روشن شدن پرونده امام موسی صدر بیشتر شده است. این در حالی است که دادگاه بین المللی جنایات جنگی (لاهه) نیز از موریتانی تقاضا کرده السنوسی را جهت محاکمه تحویل دهند.

به گزارش مهر، اهمیت بازجویی از السنونسی که به عنوان شاه کلید افشای حقیقت پرونده امام موسی صدر شناخته می شود، در برهه کنونی بسیار بیشتر شده و مجامع پیگیری کننده موضوع سرنوشت امام موسی صدر و یارانش باید در راستای عملی شدن این بازجویی اقدام کنند.