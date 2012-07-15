اهمیت تسلیم السنوسی در روشن شدن سرنوشت امام موسی صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، با گذشت بیش از 34 سال از ناپدید شدن امام موسی صدر و دو تن از یارانش در سفر بی بازگشت به لیبی که به دعوت شخص قذافی صورت گرفت، این روزها امیدها برای اعلام حقیقت این موضوع بیشتر شده است.
البته انتظار می رفت پس از سقوط رژیم قذافی زوایای جدیدی از پرونده ربایش ایشان کشف شود، اما مسئولان لیبی تاکنون عزم جدی در این زمینه از خود نشان نداده اند.
این در حالی است که خانواده امام موسی صدر و یارانش معتقدند با توجه به اینکه هنوز هیچ گونه مدرکی دال بر شهادت ایشان کشف نشده، امام موسی صدر و یارانش زنده هستند.
از سوی دیگر، طی روزهای اخیر مقامات ارشد فعلی و سابق لیبی اظهاراتی را مطرح نموده اند که به نقش ویژه "عبدالله السنوسی" رئیس سرویس اطلاعاتی رژیم قذافی که هم اکنون در موریتانی بسر می برد، تاکید دارد.
"علی عاشور" وزیر دادگستری لیبی اخیرا در گفتگو با یک شبکه لبنانی اظهار داشت: بر مبنای اطلاعات موجود امام موسی صدر چند سال در زندان ابوسلیم طرابلس تحت بازداشت بوده، اما از سال 1997 تاکنون اطلاعی از ایشان در دست نیست. وزیر دادگستری لیبی تاکید کرد: معتقدم "عبدالله السنوسی" نقش بزرگی در این مسئله ایفا کرده است.
المسماری که از سالهای 1997 تا 2010 رئیس اداره تشریفات رژیم قذافی بوده، اظهار داشت: السنوسی رئیس سرویس اطلاعات و دوست نزدیک قذافی نقش عمده ای در جنایت ناپدیدشدن امام موسی صدر داشته است.
در همین راستا روزنامه الحیات در گزارشی با اشاره به اینکه السنوسی پس از سقوط رژیم قذافی از لیبی گریخت و به موریتانی پناه برده است، تاکید کرد: هم اکنون اهمیت بازگرداندن و تسلیم السنوسی به لیبی از سوی موریتانی در روشن شدن پرونده امام موسی صدر بیشتر شده است. این در حالی است که دادگاه بین المللی جنایات جنگی (لاهه) نیز از موریتانی تقاضا کرده السنوسی را جهت محاکمه تحویل دهند.
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