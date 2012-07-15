به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا نوین شامگاه دیروز شنبه با اعلام این مطلب به خبرنگاران در محل شهرداری تبریز افزود: شرایط مناسب اقلیمی و آب وهوای خنک و دلپذیر تابستانی تبریز در کنار زیباییهای شهری ، قدمت ، تاریخ ، فرهنگ و جاذبههای گردشگری موجود در این شهر از جمله عوامل و دلایل موثر در رغبت سال به سال مسافران و گردشگران نوروزی و تابستانی برای انتخاب شهر تبریز به عنوان هدف گردشگری است .
شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات و برنامهریزیهای کلان مدیریت شهری تبریز برای ایجاد و تقویت زیرساختها و بسترهای گردشگری در این شهر تصریح کرد: آماده سازی و تجهیز پارکها و بوستانهای محلی به ویژه پارکهای مسافر، نصب و راهاندازی چادرهای اقامتی در داخل پارکها برای مسافران ، نوسازی و مرمت سرویسهای بهداشتی موجود در سطح شهر ، راهاندازی و تقویت اتوبوسهای تبریزگردی و استقرار راهنمایان گردشگری از اقداماتی است که برای رفاه حال مسافران در این کلانشهر انجام شده است.
وی افزود: چاپ و توزیع بروشور ونقشه های راهنمای استان، برای هدایت و راهنمایی مسافران ، آمادهسازی موزههای تحت مدیریت شهرداری ، اجرای طرح از من بپرس ، تنظیف و آمادهسازی محیط شهری برای پذیرایی مناسب از میهمانان ، اجرای طرح نهضت آسفالت و رفع مشکلات موجود در معابر و خیابانهای سطح شهر ، رنگآمیزی و نوسازی مبلمان شهری ، حذف و برچیدن آلودگیهای بصری و مناسبسازی محیط از جمله اقدامات موثر شهرداری تبریز مناطق و سازمانهای تابعه در راستای استقبال از میهمانان و مسافران ورودی به تبریز در ایام باقیمانده از تابستان به شمار میرود .
شهردار تبریز در خاتمه از آمادگی کامل و حداکثری ستاد تسهیلات سفرهای تابستانی شهرداری تبریز برای ارائه خدمات مناسب به مسافران و گردشگران خبر داد و ابراز امیدواری کرد امسال نیز شهر تبریز در ردیف شهرهای موفق در حوزه گردشگری قرار گیرد.
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