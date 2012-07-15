مهدی عبوری شهردار ساری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر ساری به نقل از فرامرز نقیبی رئیس این نهاد آورده است: پس از چندین جلسه بحث و تبادل نظر پیرامون انتخاب شهردار جدید ساری، مهدی عبوری برادر سه شهید با هفت رای قاطع در جلسه صبح یکشنبه 25 تیرماه 91 به عنوان شهردار ساری انتخاب شد.

وی افزود: امیدواریم با تعهد و تخصصی که در مهدی عبوری سراغ داریم در ادامه فعالیت های عمرانی شهرداری بتوانیم تا پایان عمر شورا ی سوم کارنامه قابل قبولی به مردم ارائه دهیم.

نقیبی افزود: شهردار جدید برادر سه شهید والا مقام بوده و انتظار مردم از وی به واسطه تعهداتش در راستای خدمت رسانی به مردم بالا است و امیدورایم با توجه به جوان بودن عبوری تلاش مضاعف درراستای عمران شهری انجام گیرد.

وی تعامل مدیران شهرداری و پرسنل را همانند گذشته با شهردار جدید و شورا خواستار شد.

نقیبی با تقدیر از سرپرست شهرداری ساری گفت: مهندس رضویان در مدت کوتاه مسئولیت خود کارنامه قابل قبولی داشته و امیدورایم در مسیر خدمت رسانی در شهرداری در عرصه های گوناگون بتواند چون گذشته منشا خدمات باشد.

به گزارش مهر، اعضای شورای اسلامی شهر ساری با طرح استیضاح سید علی حجازی، در چهارم تیرماه 91 رای به برکناری وی از این مسند داده و چند روز بعد سید عادل رضویان را تا صبح امروز به عنوان سرپرست شهرداری ساری انتخاب کرده بودند.

شهر ساری، مرکز مازندران بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد.