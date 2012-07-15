مهدی عبوری شهردار ساری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر ساری به نقل از فرامرز نقیبی رئیس این نهاد آورده است: پس از چندین جلسه بحث و تبادل نظر پیرامون انتخاب شهردار جدید ساری، مهدی عبوری برادر سه شهید با هفت رای قاطع در جلسه صبح یکشنبه 25 تیرماه 91 به عنوان شهردار ساری انتخاب شد.
وی افزود: امیدواریم با تعهد و تخصصی که در مهدی عبوری سراغ داریم در ادامه فعالیت های عمرانی شهرداری بتوانیم تا پایان عمر شورا ی سوم کارنامه قابل قبولی به مردم ارائه دهیم.
نقیبی افزود: شهردار جدید برادر سه شهید والا مقام بوده و انتظار مردم از وی به واسطه تعهداتش در راستای خدمت رسانی به مردم بالا است و امیدورایم با توجه به جوان بودن عبوری تلاش مضاعف درراستای عمران شهری انجام گیرد.
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